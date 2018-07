Ein Rücktritt hinterlässt viele Fragen Wie geht es für den DFB und Mesut Özil jetzt weiter?

Mesut Özils Zeit im Nationaltrikot ist vorbei. Viele seiner ehemaligen Kollegen schweigen, Präsident Grindel ist schwer belastet. Was passiert mit Grindel? Und was bedeutet all das für die EM-Bewerbung 2024?