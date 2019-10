von dpa

Elisabeth Seitz strahlte erleichtert. Angeführt von der deutschen Top-Turnerin hat das Frauen-Team mit der erhofften guten Auftakt bei den Heim-Weltmeisterschaften in Stuttgart Kurs auf Olympia in Tokio genommen.

Die Riege des Deutschen Turner-Bunds (DTB) erreichte am Freitag in der Qualifikation 161,897 Punkte und belegte damit noch vor Belgien (161,238) und Australien (157,945) zumindest vorübergehend Platz eins. Damit lag das Team im Kampf um die Tickets für die Olympischen Spiele 2020 gut im Rennen.

Die Entscheidung über die Qualifikations-Platzierung des Quintetts mit Seitz, Sarah Voss, Emelie Petz, Kim Bui und Pauline Schäfer fällt aber erst am Samstag, wenn alle 24 Mannschaften geturnt haben. Die besten zwölf WM-Teams haben das Olympia-Ticket für Tokio sicher - die drei ersten der WM von 2018 sind aber bereits qualifiziert.

Die besten acht Teams treten am Dienstag im Mannschaftsfinale an und machen die Medaillen unter sich aus. «Ich will erstmals Zwölfter werden. Für das Team-Finale haben wir vielleicht einen Fehler zu viel gemacht», orakelte Cheftrainerin Ulla Koch, die nicht ganz zufrieden war.

Dabei begann die deutsche Riege am Stufenbarren ganz stark. «Nach jeder Übung sind mir einige Steine vom Herzen gefallen», gestand Seitz, die selbst einen Sahnetag erwischte. Am Ende gelang ihr vor 7500 begeisterten Zuschauern in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle am Sprung sogar noch der Jurtschenko mit Doppelschraube optimal: «Ich glaube, der ist mir noch nie so perfekt in den Stand gelungen. Ich war selbst überrascht», sagte die 25 Jahre alte Stuttgarterin, die aber zugab, vor ihrem ersten Auftritt bei der Heim-WM «aufgeregter gewesen» zu sein als sonst.

Mit 54,999 Punkten im Vierkampf hat Eli Seitz wie auch die deutsche 2019-Mehrkampfmeisterin Sarah Voss (54,132) gute Chancen auf das Erreichen des Mehrkampf-Finals der besten 24 Turnerinnen. Gewohnt routiniert und stabil turnte die schon 30 Jahre alte Kim Biu und lieferte an ihrem Spezialgerät Barren mit 14,200 Punkten ein Top-Ergebnis und turnte am Boden die höchste Note (13,000) für das deutsche Team.

Allein die erst 16 Jahre alte Emelie Petz wirkte nervös und patzte gleich am ersten Gerät. Nach einer Tkatschow-Grätsche verfehlte sie beim Wiederfassen den oberen Barren-Holm, und musste das Gerät verlassen. Auch am Balken lief es nicht besser für das «Küken» im deutschen Team, das an allen vier Geräten das Streichergebnis lieferte. «Ich bin ja noch jung und kann noch viel erreichen», sagte die Schülerin aus Backnang tapfer. «Ich habe großen Respekt vor ihr», tröstete Seitz. «Emi ist ja erst 16 und gleich bei einer Heim-WM! Dass sie dann etwas aufgeregt ist und nicht alles klappt, kann man ihr nicht vorwerfen.»

Nicht viel besser lief es für die ehemalige Balken-Weltmeisterin Schäfer, die erst am Donnerstag für die verletzte Sophie Scheder kurzfristig ins Team gerutscht war. Ein Absteiger und 11,800 Zähler genügten nicht ihren Ansprüchen an ihrem Paradegerät.

Seitz dagegen startete bereits an ihrem Lieblingsgerät Stufenbarren mit einer fehlerfreien Übung und kann sich mit 14,800 Punkten berechtigte Hoffnungen auf das Barren-Finale machen. Auch beim Sprung kam sie auf eine Top-Punktzahl (14,600). Und Teamkollegin Voss könnte sich mit ihrer schwierigen und sauber vorgetragenen Balken-Übung (13,600) ebenfalls ins Gerätefinale geturnt haben. Das wäre dann das i-Tüpfelchen. «Sarahs Balken-Übung war Weltklasse», lobte Trainerin Koch ihren Schützling aus Köln. Nun heißt es: Zittern und Warten - bis alle Mannschaften bis Samstagabend geturnt haben.