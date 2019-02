von dpa

Das Berliner Duo, das für den Norddeutschen Regatta Verein startet, setzte sich trotz eines Crashs am ersten Tag mit 73,3 Punkten souverän vor den Briten Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (91 Punkte) und den kroatischen Weltmeistern Sime und Mihovil Fantela (99 Punkte) durch. «Wir sind glücklich in einem so starken Team zu segeln», sagte Plößel. «Die Ausscheidung für die Olympischen Spiele 2020 wird ein großer Kampf.»