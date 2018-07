von dpa

Florian Fuchs, Tom Grambusch (je 2) sowie Marco Miltkau, Dieter Linnekogel und Niklas Wellen erzielten die Tore für das DHB-Team, das sich im Vorfeld des Vier-Länder-Turniers in Düsseldorf (26. bis 29. Juli) in Torlaune präsentierte. Am 18. Juli folgt das dritte und letzte Testmatch in der Provinz Gifu, Gegner ist dann noch einmal Gastgeber Japan.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein