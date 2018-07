von dpa

Einen Tag nach dem 0:1 (0:0) in Dortmund kam das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger an gleicher Stelle zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Erfolg. Die Hamburgerinnen Anne Schröder (5. Minute) und Lisa Altenburg (30.) trafen für die klar überlegene DHB-Auswahl, die bei der am 21. Juli in London beginnenden WM zu den Außenseitern zählt.

Am 30. Juni hatten die DHB-Damen ihre erste Niederlage überhaupt gegen die Italienerinnen erlitten. Sie kam zustande nach vielen vergebenen Einschussmöglichkeiten, darunter vier Strafecken. Für Italien nutzte Marcela Casale (48.) eine der wenigen Chancen. Auch die Einwechslung einer zusätzlichen Feldspielerin für Torfrau Julia Ciupka in den letzten fünf Minuten änderte nichts mehr an der Niederlage. «Aus diesem Match können wir eine Menge lernen», urteilte Reckinger.

