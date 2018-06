von dpa

Die Mannheimerin Nike Lorenz erzielte in der 22. Minute für die DHB-Auswahl die Führung, die die Kanadierinnen jedoch umgehend ausglichen.

Der Gegentreffer ärgerte Reckinger: «Zurzeit kommen unsere Gegner



nicht durch eigene Aktionen, sondern durch unsere Fehler zu Toren. Das werden wir bis zur WM stark minimieren, und dann wird es schwer, uns zu schlagen», sagte der Bundestrainer.

Den ersten Test in Velbert hatte das DHB-Team am Mittwoch mit 1:2 (0:1) gegen Irland verloren. Die Zweitauflage findet am 24. Juni an gleicher Stelle statt. Danach soll der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft vom 21. Juli bis 5. August in London bekanntgegeben werden.

