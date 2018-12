von dpa

Der 28-Jährige gewann über 200 Meter Bronze und musste sich im chinesischen Hangzhou mit seiner Zeit von 2:01,42 Minuten nur dem Sieger Kirill Prigoda aus Russland und dem Chinesen Qin Haiyang geschlagen geben. In 2:00,16 unterbot Prigoda den zwei Jahre alten Weltrekord von Koch um 28 Hundertstelsekunden.

Koch war als Titelverteidiger ins Rennen gegangen. Die Qualifikation für die Europameisterschaft im Sommer auf der Langbahn in Glasgow hatte er verpasst.

Schmetterlings-Schwimmer Marius Kusch belegte in Hangzhou Platz fünf über 100 Meter. Der 25-Jährige schlug nach 49,50 Sekunden an. Zu Platz drei und dem Chinesen Li Zhuhao fehlten Kusch 25 Hundertstelsekunden. Nach der Hälfte des Rennens hatte der Essener noch auf dem zweiten Platz gelegen. Gold sicherte sich Weltrekordhalter Chad le Clos aus Südafrika in 48,50 Sekunden vor dem US-Amerikaner Caeleb Dressel.