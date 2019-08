von dpa

Die 19 Jahre alte Kölnerin plagt sich mit Überlastungsschmerzen am rechten Fußballen und kann am Samstag (14.00 Uhr) in Stuttgart nicht an die Geräte gehen. Nach der Olympia-



Dritten Sophie Scheder (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Carina Kröll (Meniskusverletzung) ist Voss, die Anfang August in Berlin erstmals deutsche Mehrkampfmeisterin geworden war, bereits die dritte Athletin, die die WM-Ausscheidung verletzungsbedingt verpasst.

«Wir wollen uns Zeit lassen, damit die Entzündung in Ruhe abklingen kann. Sarah soll zur zweiten Qualifikation in Worms wieder an den Start gehen», kommentierte DTB-Cheftrainerin Ulla Koch am Mittwoch den Ausfall, Wie die dreifache Titelträgerin von Berlin soll auch die Chemnitzerin Scheder am 7. September die in Worms beim Drei-Länderkampf an die Geräte gehen. Dort besteht die letzte Möglichkeit, sich für die Heim-WM in Stuttgart (4. bis 13. Oktober) zu qualifizieren.