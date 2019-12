Berlin vor 34 Minuten

Anzahl der Darts-Spieler in deutschen Vereinen gestiegen

Der Zahl der aktiven Darts-Spieler in Vereinen in Deutschland ist in diesem Jahr gestiegen. Nach Angaben des Deutschen Dart-Verbandes (DDV) spielen zwischen 14.000 und 15.000 Menschen bundesweit Darts im Verein.