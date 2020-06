An ihm scheiden sich knapp 16 Jahre lang die Geister: Für die einen ein verlässlicher Torjäger, der auch mal Klartext spricht – Stichwort Videobeweis. Für die anderen ein Chancentod. Jetzt hängt Mario Gomez mit 34 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel – als Stürmer, der in Fußball-Deutschland stets polarisiert hat.

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Der Torjäger Gomez VfB Stuttgart: 230 Spiele absolviert, 110 Tore geschossen

FC Bayern München: 174 Spiele, 113 Tore

VfL Wolfsburg: 52 Spiele, 19 Tore

AC Florenz: 47 Spiele, 14 Tore

Besiktas Istanbul: 41 Spiele, 28 Tore

Begonnen hat seine Bundesligakarriere dort, wo sie nun auch endet: beim VfB Stuttgart, mit dem Gomez 2007 die Meisterschaft gewinnt.

2007 freut sich Mario Gomez (links) mit Thomas Hitzlsperger über die Meisterschale. | Bild: Witters

Später folgt der Wechsel zum FC Bayern. Dort wird der Deutsch-Spanier, geboren im schwäbischen Riedlingen, zwei weitere Male Meister, holt zweimal den DFB-Pokal. 2013 feiert er mit dem Gewinn der Champions League seinen größten Erfolg – ein Jahr nach der Pleite im Finale dahoam gegen Chelsea London.

Zwei Welten: Nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2012 sitzt Mario Gomez enttäuscht auf der Wiese in der Münchner Allianz Arena. Ein Jahr später bejubelt er den Sieg im historisch-deutschen Endspiel gegen Borussia Dortmund. | Bild: Witters

Im Ausland spielt Gomez für Florenz in Italien und Besiktas Istanbul in der Türkei.

In Italien geht Mario Gomez für Florenz auf Torjagd, in der Türkei wird er in der Spielzeit 2015/16 Meister. | Bild: Witters

Seine Tore feiert er nicht selten mit dem berühmten Torero-Jubel.

Ein großer Titel im DFB-Dress bleibt ihm verwehrt: Beim WM-Erfolg 2014 ist er nicht dabei, dafür beim Vorrunden-Aus 2018.

Weitere Meilensteine seiner Karriere: