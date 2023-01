Lieber Herr Völler, Ihre Einmaligkeit besingen die deutschen Fans seit gut 20 Jahren – wenn auch grammatikalisch höchst zweifelhaft. Egal, es gibt halt nur ein Rudi Völler. Noch nicht einmal „Waldi“ Waldemar Hartmann nahm Ihnen den „Du-hast-drei-Weizenbier-intus“-Wutausbruch im Interview einst übel, die später gedrehten Werbeclips waren aber auch sicher Entschädigung genug. Aber genug der alten Kamellen. Tante Käthe ist zurück – und alle freuen sich. Ihr Spitzname, angeblich wurde er Ihnen ja von Ihrem einstigen Mitspieler Thomas Berthold verliehen, weil Ihre grau-lockige Haarpracht ihn an seine Tante erinnerte, ist ja durchaus eine Auszeichnung, verbindet Humor mit Nahbarkeit und Zuneigung. Zum Ribbeck hätte nie einer Tante Käthe gesagt. Der war „Sir Erich“, sicher ein großer Experte, aber im Vergleich zu Ihnen dann halt doch so sympathisch wie der Jäger, der Bambis Mama erschoss.

Die deutschen Fußballfans sind daher mehr als glücklich mit dieser Besetzung, aber welche Teufel haben Sie eigentlich geritten, den Direktoren-Posten beim DFB anzunehmen? Sicher, wer sein halbes Leben lang Spiele von Bayer Leverkusen verfolgt hat, der ist einiges gewohnt, aber Sie haben sich doch gerade eben erst in den Ruhestand zurückgezogen. Wollten das Fußballgeschäft anderen überlassen.

Rudi Völler, wir haben ein Problem

Damit wir uns richtig verstehen, auch ich finde es toll, dass Sie sich für die Nationalmannschaft engagieren. Aber da haben Sie sich mal was vorgenommen! Lieber Herr Völler, wahrscheinlich würde jeder Nationalspieler das Gegenteil behaupten, aber ich hatte in den vergangenen Jahren schon den Eindruck, dass Länderspiele nicht mehr den Wert haben, den sie einst hatten. Das mag mit einer Reizüberflutung zu tun haben, weil es immer mehr Spiele wurden. Mehr Spiele, mehr Einnahmen. Da spielt alles andere zunächst mal keine Rolle. Weil mancher Funktionär im Geldscheinezählen schon immer eine bessere Technik als am Ball zeigte. Die Rechnung für diese Entwicklung bekam der DFB nun serviert, eben eine Entfremdung der Fans, die sich mit „Der Mannschaft“ kaum noch identifizieren konnten. Das Ei hat Ihnen Ihr Vorgänger Oliver Bierhoff hinterlassen, dessen Marketing-Offensive gründlich nach hinten losging. Wir sind an einem Tiefpunkt, so wie 2000, als sie als Teamchef schon mal Verantwortung übernahmen.

Viel Zeit bleibt nicht bis zur nächsten EM

Aber lässt sich das vergleichen? Viel Zeit, neue Begeisterung zu entfachen, bleibt Ihnen nicht. Nächstes Jahr ist Heim-EM, da muss geliefert werden. Wie soll das gelingen? Wenn ein Deutscher mal am Nörgeln und Schimpfen ist, hört er so schnell doch nicht wieder auf! Die große Stimmungswende, reicht dazu ein Rudi Völler? Andererseits: Wenn es einem zuzutrauen ist, dann Ihnen. Fußball lässt sich ja erklären, die Taktik, die Fitness, die Technik. Aber Fußball ist eben auch ein Gefühl, ist Psychologie, ist Glaube an die eigene Stärke, ist Freude, ist Begeisterung, ist Maloche und Kunst. Vielleicht gelingt es Ihnen, einige dieser Werte wieder vorzuleben. Vielleich findet das Nachahmer. Und wäre somit ein Neuanfang. Wir würden das gerne erleben – mit oder ohne Weizen im Kopf.

Freundliche Grüße! Ihr DIRK SALZMANN, Sport-Redakteur