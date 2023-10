Meinung vor 1 Stunde

Gianni Infantino, wie durchtrieben kann ein Mensch eigentlich sein?

Unser Brief zum Wochenende geht an Gianni Infantino, den Präsidenten des Weltfußballverbands Fifa. Der 57-jährige Schweizer hat in dieser Woche den Weg frei gemacht für eine WM 2034 in Saudi-Arabien.