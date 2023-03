Die Freude bei Bruno Labbadia über den Achtungserfolg beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt war nur gedämpft. „Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen und ich glaube, dass wir sie auch ein Stück weit verdient gehabt hätten“, haderte der Trainer des VfB Stuttgart mit dem 1:1 (0:0) im 100. Bundesliga-Duell mit den Hessen. Das Remis diente den Schwaben dennoch als Mutmacher im Kampf gegen den Abstieg. „Wir nehmen diese positive Teamleistung gegen einen sehr guten Gegner mit“, betonte der 57 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Umschwung durch Kompletttausch der Offensive

Mit einem Kompletttausch der Offensive nach dem Rückstand durch ein Tor von Eintracht-Kapitän Sebastian Rode (55. Minute) sorgte Labbadia am Samstag für eine Initialzündung auf dem Platz und einen Umschwung im Spiel. „Wir haben gemerkt, dass wir in der Umklammerung der Eintracht waren und mussten reagieren“, begründete Labbadia den Dreifachwechsel Mitte der zweiten Halbzeit.

Dem eingewechselten Silas (75.) gelang prompt der Ausgleich, doch für den Sieg reichte es nicht mehr. Der hätte den Schwaben gutgetan, die nun bei 20 Punkten stehen, gutgetan. „Wir haben einen sehr engen Abstiegskampf, in dem wir unbedingt drei Mannschaften hinter uns lassen wollen. Es kann sein, dass es bis zum letzten Spieltag geht“, sagte Labbadia.

Labbadia will sein Team mental stärken

Darauf will er seine Schützlinge auch mental vorbereiten. „Seit zwei Jahren hat die Mannschaft wenige Erfolgserlebnisse. Da braucht es permanente Unterstützung, dass sie den Glauben behält“, sagte der Coach und fügte hinzu: „Natürlich wird die Zeit kürzer, deshalb stärken wir die Mannschaft jeden Tag in dem, was sie gut macht. In dieser Phase braucht es Klarheit. Da gilt es, konsequent zu sein und ruhig zu bleiben.“

Stuttgarts Cheftrainer Bruno Labbadia ist an der Seitenlinie in Aktion. | Bild: Arne Dedert/dpa

Das gelang in Frankfurt, denn trotz des Rückstands knickte der VfB nicht ein und war in der Schlussphase sogar das bessere Team. „Ich finde, dass wir hervorragend reagiert haben. Die Mannschaft hat sich geschüttelt und ein gutes Gesicht gezeigt“, lobte Labbadia. Auch Torwart Fabian Bredlow zog ein positives Fazit. „Wir waren zwar hergekommen, um drei Punkte zu holen, aber nach dem Spielverlauf geht der Punkt in Ordnung. Das Spiel, genau wie die Leistung gegen Bayern, macht extrem viel Mut“, sagte er. Das Duell mit dem Rekordmeister aus München hatte der VfB in der Vorwoche knapp mit 1:2 verloren.

„Auch gegen Wolfsburg wird es ein Kampf.“

Nun müssen die Schwaben den leichten Aufschwung in den kommenden Bundesliga-Partien bestätigen. Denn durch den Sieg von Bochum und die Punktgewinne von Schalke 04 und Hertha BSC ist es am Tabellenende noch enger geworden. Labbadia fordert daher vollen Einsatz in der Saison-Schlussphase. „Wir müssen immer wieder die nötige Intensität zeigen und vor allen Dingen diesen Glauben schüren. Das ist eine Hauptaufgabe. Es geht einfach nicht locker von der Hand. Wir müssen uns die Dinge erzwingen“, sagte der VfB-Trainer und prophezeite mit Blick auf die nächste Aufgabe: „Auch gegen Wolfsburg wird es ein Kampf.“ (dpa)