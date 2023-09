An diese herausragende Quote reicht selbst Stürmer-Star Erling Haaland momentan nicht heran. Zehn Tore hat Serhou Guirassy in fünf Spielen der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Top-Torjäger des VfB Stuttgart trifft und trifft in diesen Wochen mit einer herausragenden Selbstverständlichkeit und hat den in der Vorsaison fast abgestiegenen Schwaben damit einen fast perfekten Saisonstart beschert.

Beim 3:1 (2:1) gegen den SV Darmstadt 98 habe Guirassy „die komplette Palette wieder gezeigt“, lobte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach einer starken Vorlage und zwei ganz unterschiedlichen Treffern seines Stürmers. Selbst Haaland, Europas Fußballer des Jahres, kommt nach fünf Spieltagen in der englischen Premiere League nur auf sieben Tore und nach sechs Partien auf acht.

Guirassy zeigt momentan eine Klasse, auf die sich der VfB Stuttgart verlassen kann. Er hat einen Lauf. Er gebe immer sein „Maximum“, sagte Guirassy, der gegen Darmstadt einmal mit Wucht und einmal mit einem gefühlvollen Lupfer traf: „Ich muss so weitermachen“.

Fast jeder Schuss ein Treffer

Den Gegnern bereitet der Nationalstürmer Guineas Kopfzerbrechen. „Momentan läuft es bei ihm einfach brutal“, sagte Darmstadts Klaus Gjasula. „Alles, was er macht, klappt. Er legt den Ball mit der Hacke ab und daraus resultieren gute Torchancen, er haut die Dinger in den Winkel rein oder hebt den Ball über den Torwart und als Verteidiger tut das natürlich dann weh.“

Blenden lassen wollen sich die Verantwortlichen vom starken Auftakt nicht. „Den guten Start kann man jetzt nicht mehr wegdiskutieren“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zwar, fuhr aber fort: „Es bleibt aber dabei, dass wir die Sache im Griff haben, dass alle auf dem Boden bleiben. Es sind noch 29 Spieltage zu spielen.“ (dpa)