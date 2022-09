Noch bevor Iga Swiatek der silbernen Trophäe einen Kuss gab, hatte sie im Moment des Triumphs zu ihrem Handy gegriffen. Mit einem glückseligen Lächeln beantwortete die Final-Dominatorin unmittelbar nach ihrem dritten Grand-Slam-Sieg noch aus dem Arthur Ashe Stadium heraus die ersten Glückwunsche. Die meisten dürften aus ihrer Heimat Polen gekommen sein – dort löst die US-Open-Gewinnerin eine kleine Tennis-Euphorie aus.

Swiatek in der Heimat eine Berühmtheit

„Polen steht kopf“, hatte die wegen ihrer Schwangerschaft fehlende Angelique Kerber schon vor dem Finale gesagt. Die US-Open-Siegerin von 2016, die neben der deutschen auch die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, berichtete: „Die Polen sind Iga-Swiatek-Fans, die drehen durch. Sie ist dort eine der bekanntesten Sportlerinnen.“

Tennis So hat Tatjana Maria das Wimbledon-Turnier erlebt und das sind ihre weiteren Ziele Das könnte Sie auch interessieren

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki nannte Swiatek die „Königin der Tennisplätze“ und postete auf Facebook zu seinem „riesigen Glückwunsch“ eine polnische Flagge und einen lachenden Smiley. Staatsoberhaupt Andrzej Duda sprach von einem weiteren historischen Triumph „für unsere große Tennisspielerin“.

Swiatek ist das Maß aller Dinge

Die beeindruckende Leistung der 21-Jährigen im Endspiel gegen die lange Zeit chancenlose Ons Jabeur aus Tunesien wird den Hype verstärken. „Ich muss nach Hause kommen und es checken“, sagte Swiatek nach dem 6:2, 7:6 (7:5)-Sieg. „Ich bin stolz, dass Tennis zu Hause immer populärer wird.“ Ihre Gegnerin Jabeur erziele einen ähnlichen Effekt in der arabischen und afrikanischen Welt, erklärte Swiatek: „Wir versuchen, gute Vorbilder zu sein.“

Tennis Die Geschichte hinter dem Weltmeistertitel im Tennis: Das Familienunternehmen der Zverevs Das könnte Sie auch interessieren

Swiatek ist im Damen-Tennis nach dem Rücktritt der einstigen Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty und dem Abschied der langjährigen Branchenführerin Serena Williams das Maß aller Dinge. Ihre vergangenen zehn Finals hat sie ohne Satzverlust gewonnen – inklusive dreier Grand-Slam-Endspiele. Ihr Erfolgsgeheimnis? „Ich weiß es ehrlich gesagt nicht“, antwortete Swiatek. Aber sie glaube an das US-amerikanische Sprichwort: „The sky is the limit“ (Der Himmel ist die Grenze). (dpa)