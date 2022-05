Erstmals bestreitet der SC Freiburg am Samstag, 21. Mai, in Berlin gegen RB Leipzig das DFB-Pokal-Finale der Profis. Bei den A-Junioren standen die Badener schon sechsmal im Endspiel – und holten sechsmal den Pott. Ob nun auch den Profis der große Coup gelingt? Hier erfahren Sie alles rund um das Spiel des Jahres für die Mannschaft von Christian Streich.

18.00 Uhr – Fußball-Romantik gegen Kommerz

Die Kontrahenten im DFB-Pokal-Finale könnten kaum unterschiedlicher sein: Auf der einen Seite der SC Freiburg, ein bodenständiger Verein für Fußball-Romantiker – auf der anderen Seite RB Leipzig, ein Marketingkonstrukt mit gnadenlosem Kommerz. Die Unterschiede beider Vereine gibt es hier im Überblick.

16.25 Uhr – Randnotizen aus Berlin

Ein Sieg noch, und der SC Freiburg könnte das erste Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal in den Händen halten.

Die SÜDKURIER-Sportredakteur Ingo Feiertag und Julian Widmann sind vor Ort in Berlin und berichten über das Spektakel. Abseits des sportlichen Ereignisses schreiben beide auch über die Stimmung und über Randnotizen aus der Hauptstadt.

Die SÜDKURIER-Sportredakteure Ingo Feiertag (links) und Julian Widmann berichten direkt aus Berlin über das Spektakel rund ums DFB-Pokal-Finale. | Bild: privat

15.30 Uhr – Streich vor Finale gelassen

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg verspürt vor dem DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig keinen Erfolgsdruck. „Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es toll“, sagte der 56-Jährige bei einer Pressekonferenz im Berliner Olympiastadion. „Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter.“ Es sei „wunderbar, hier zu sein“, erklärte der SC-Coach.

Will das DFB-Pokal-Finale gelassen angehen – Christian Streich, Trainer des SC Freiburg. | Bild: dpa

Freitag, 20. Mai

Nicht nur die Profis des SC Freiburg sind heiß auf das DFB-Pokal-Finale, auch die Familien der SC-Kicker fiebern dem Endspiel entgegen. Die Vorfreude ist riesig“, sagt Eckhard Günter, Vater von Freiburgs Kapitän Christian Günter vor der Partie.

Andrea und Eckhard Günter, die Eltern des Freiburger Kapitäns Christian. | Bild: privat

Sowohl Günters Familie aus dem Schwarzwald als auch die Angehörigen von Nicolas Höfler vom Bodensee reisen nach Berlin, um den Sport-Club zu unterstützen.

Donnerstag, 19. Mai

Stürmer Lucas Höler ist eine wichtige Stütze des SC Freiburg. Gegen RB Leipzig will Höler mit den Breisgauern am Samstagabend erstmals den DFB-Pokal gewinnen und ist bereits voller Vorfreude. „Es ist das größte Spiel überhaupt“, sagt Lucas Höler in unserem Porträt.