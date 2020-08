von Jürgen Rößler

Der 1.FC Rielasingen-Arlen hat sich mit einem 3:0-Sieg in Freiburg über den SV Oberachern den Südbadischen Pokal 2020 gesichert. Die Elf von Trainer Michael Schilling trifft somit in drei Wochen in der ersten DFB-Pokalrunde auf den Zweitligisten Hollstein Kiel.

Von 500 Zuschauern im Freiburger Schwarzwald-Stadion hatten die Gäste den besseren Start. Der SV Oberachern begann dynamisch, doch große Chancen blieben, abgesehen von einem Freistoß in der neunten Minute, aus. So nach und nach legten die Hegauer ihre Nervosität ab und kamen besser ins Spiel. Luca Wellhäuser kam in der 17. Minute zur ersten Torchance, doch beim Abschluss war der Winkel zu spitz, um ernsthaft für Gefahr sorgen zu können.

So nach und nach nahm die nun ausgeglichene Partie Fahrt auf, doch auf beiden Seiten misslang zu oft der finale Pass, so dass es nur selten gefährlich vor den Toren wurde. In der 31. Minute dann ein Schuss von Christian Mauersberger aus der Distanz, der jedoch das Ziel knapp verfehlte. Besser machte es vier Minuten später der sehr agile Neuzugang Ryotaro Tomizawa, doch SVO-Keeper Schmittheissler war zur Stelle.

Der Treffer zum 1:0 durch Gian-Luca Wellhäuser. | Bild: Jürgen Rößler

Auf der Gegenseite musste FCR-Keeper Dennis Klose zwei Mal vor dem Strafraum in Neuer-Manier klären.

Kurz vor der Pause dann aber eine kleine Unkonzentriertheit in der SVO-Abwehr, Gianluca Wellhäuser kam an der Strafraumgrenze an den Ball und schloss fulminant zum 1:0 ab.

Video: Jürgen Rößler

Nach der Pause starteten beide Teams in unveränderter Aufstellung und erneut gelang es der SVO-Abwehr nicht, den Ball kontrolliert aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Tomizawa schaltete am Schnellsten, wurde jedoch durch ein Foul gebremst. Ivo Colic legte sich den Ball zurecht und zirkelt ihn nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel zum 2:0 in die Machen.

Auch die Fans im Vereinsheim feiern mit. | Bild: Dirk Salzmann

Nun war der 1.FC Rielasingen-Arlen klar Herr im Ring, hatte allerdings auch Glück, als Emanuele Giardini allein vor Klose die Chance zum Anschlusstreffer vergab (61. Minute). Nur sechs Minuten später dann die Vorentscheidung, als Tomizawa einen dynamische FCR-Angriff zum 3:0 abschloss. Beim SV Oberweier mischte sich nun das ein oder andere Frustfoul ins Spiel und als Jonas Busam völlig zurecht Gelb/Rot sah, war das Match gelaufen.

Video: Jürgen Rößler

In der Folge war der 1.FC Rielasingen, etwa durch Mauersberger, der seine letztes Spiel für Rielasingen bestritt, dem 4:0 näher als Oberachern dem Ehrentreffer, so dass am Sieg der Hegauer keinerlei Zweifel mehr aufkam.

Video: Jürgen Rößler

Tore: 1:0 (44.) Wellhäuser, 2:0 (47. Colic), 3:0 (67.) Tomizawa. – SR:Tobias Doring. – Zuschauer: 500.