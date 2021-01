Handball-Weltmeister und TV-Kommentator Markus Baur aus Mimmenhausen am Bodensee über die Chancen der DHB-Auswahl bei der WM in Ägypten

Herr Baur, am Mittwoch startet die Handball-WM in Ägypten. Wie überrascht sind Sie, dass überhaupt gespielt wird?Eigentlich gar nicht, denn der Profisport findet auf der ganzen Welt statt, warum also nicht auch in Ägypten. Einzig der Plan, dass