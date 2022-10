Die Place de Bouffay im Herzen von Nantes ist am Donnerstagnachmittag ganz in weiß getaucht.

Dort, wo am Vortag noch zahlreiche Menschen bei strahlendem Sonnenschein einen Café au Lait genossen haben, zwängen sich jetzt dutzende Fans des SC Freiburg auf der Suche nach einem trockenen Plätzchen unter die Gastroschirme.

Die Fans des SC Freiburg suchen Zuflucht vor dem Regen. | Bild: Feiertag, Ingo

Die tapfersten der etwa 2000 mitgereisten Sportclub-Anhänger wollten sich gegen 16 Uhr aus der Innenstadt auf zum Marsch in das etwa sechs Kilometer entfernte Stade de la Beaujoire machen, wo am Abend der Bundesligist aus dem Breisgau in der Europa League auf den FC Nantes trifft. Sie entscheiden sich letztlich aber doch für die Tram und gegen die Tour durch den Regen.

Heute Abend, 18.45 Uhr, geht‘s los. | Bild: Feiertag, Ingo

Gut vorbereitet sind sie zumindest. Dass auch Fußballfans gute Vertreter der typisch-deutschen Gründlichkeit sein können, beweisen die Freiburger im Vorfeld der Partie.

Beim Blick auf die Wettervorhersage hatten sie weiße Regenjacken organisiert, die reißenden Absatz finden und an diesem schmuddeligen Herbsttag im Westen Frankreichs das Straßenbild dominieren.

Die Freiburger Anhänger hinterlassen ihre Spuren. | Bild: Feiertag, Ingo

Von ihren Reisen durch Europa, von der Meisterschaft und dem DFB-Pokal singen die SC-Fans, eskortiert von einigen Polizeistaffeln, die bereitwillig Selfies mit sich schießen lassen.

Die Breisgauer stimmen sich derweil akustisch ein auf die vierte Partie der aktuellen Europacupsaison, die der Tabellenzweite aus der Bundesliga natürlich beim Vorletzten der französischen Ligue 1 gewinnen möchte. Es wäre der vierte Sportclub-Sieg in Serie in diesem Wettbewerb – Freiburg stünde Kopf.

Eine Laterne in Nantes bekennt sich zum Sportclub. | Bild: Feiertag, Ingo

Fans der Gastgeber sind rund um die Place de Bouffay und nahe des Fanmarsches nicht zu sehen. Im Stadion selbst werden die Kanarienvögel, wie die Nantais ob ihrer Vereinsfarben Gelb und Grün genannt werden, aber in der Überzahl sein.

Im Vorfeld der Partie schwärmen viele noch immer vom Hinspiel in der vergangenen Woche im Breisgau. 1500 Franzosen hatten einen Fanmarsch zum Europa-Park Stadion unternommen und wurden dabei nach eigener Aussage von der Polizei und den SC-Anhängern gut behandelt.

Fussball Freiburg gewinnt auch ohne Streich: Sieg gegen Nantes

Das Hinspiel war ein voller Erfolg. Nun ja, fast. „Alles war perfekt, bis auf das Ergebnis“, wird ein Nantes-Fan in der lokalen Presse zitiert. Nach dem 2:0-Erfolg der Freiburger wurden im Stadion sogar Schals aus beiden Lagern getauscht.

Bleibt zu hoffen, dass auch heute Abend alles friedlich und perfekt sein wird – sowohl die Begegnungen der Fans, als auch das Ergebnis. Zumindest aus Sicht der Freiburger, denen in ihren Regenjacken bei einem neuerlichen Sieg wohl auch das schlechte Wetter egal sein würde.