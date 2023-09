Die deutschen Basketballer hatten im WM-Finale noch wenige Minuten zur historischen Goldmedaille zu überstehen, als der Deutsche Fußball-Bund die Trennung von Bundestrainer Hansi Flick bekannt gab. Es war eine Entscheidung, die längst überfällig war. Zu offensichtlich war die Hilflosigkeit, die der Trainer nach der 1:4-Niederlage gegen Japan ausstrahlte.

Es fehlen Anführer und Ballkünstler

Flicks Ankündigungen hatten schon längst kaum mehr etwas mit der Realität zu tun, die negative Entwicklung der vergangenen Monate war nicht mehr aufzuhalten. Natürlich verfügte der ehemalige Erfolgscoach des FC Bayern nicht mehr über solch herausragende Einzelspieler, wie es sie noch in der Ära von Joachim Löw gab. Es fehlen Anführer, es fehlen Ballkünstler, bei manchem mangelte es zumindest zuletzt aber vor allem an der Einstellung. Kai Havertz hatte bereits vor der Partie die fehlende Fan-Unterstützung als Grund für die sportliche Misere der vergangenen Monate ausgemacht – und für eine solche Ausrede noch nicht einmal einen Rüffel vom Bundestrainer oder dessen Vorgesetzten bekommen.

Und nach der Pleite gegen Japan sprach die Hälfte der Befragten davon, dass man im Moment vielleicht eben nicht besser sei, dass mehr nicht möglich wäre. Spätestens da war klar, dass etwas passieren musste. Wer sich so in sein Schicksal ergibt, muss eigentlich zu keiner Partie mehr antreten.

Zu viele Baustellen

Es gibt viele Baustellen in der Nationalelf. Und bis zur Heim-EM im Sommer kommenden Jahres bleibt nur noch wenig Zeit. So behäbig der Deutsche Fußball-Bund zuletzt auch reagierte, die Entscheidung, noch vor dem Spiel gegen Frankreich die Reißleine zu ziehen, ist richtig. Rudi Völler, Hannes Wolf sowie Sandro Wagner dürfen die Partie gegen die Franzosen verantworten, danach muss ein neuer Bundestrainer her. Nur wer? Gesucht wird ein Coach, der für Aufbruchstimmung sorgen kann, für Begeisterung. Einer, der Struktur schafft, das behäbige Offensivspiel ankurbelt und in der Defensive für Stabilität sorgt. Der Kandidatenkreis ist überschaubar, vielleicht hat der DFB aber auch noch eine Überraschung parat.

Es kann ja nur besser werden.