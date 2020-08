von Jürgen Rößler

Nach langem Hin und Her ist es geschafft! Der 1.FC Rielasingen-Arlen hat sich am Samstag mit einem 3:0-Sieg über den SV Oberachern zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2017 den Südbadischen Pokal gesichert und steht damit in der ersten Runde des DFB-Pokals, wo er Anfang August auf Hollstein Kiel trifft.

Fußball Emotionale Jubelvideos! So feiert der 1. FC Rielasingen-Arlen den Pokaltriumph! Das könnte Sie auch interessieren

Zunächst war es wegen der Corona-Pandemie ein Zittern und Bangen, ob überhaupt der Pokal zu Ende gespielt wird oder ob auch hier die Saison abgebrochen wird, der Südbadische DFB-Pokal-Teilnehmer sogar per Losentscheid ermittelt wird. Dann doch grünes Licht für das Pokal-Halbfinale gegen den VfR Stockach, doch kurzfristig hieß es wieder Corona und Absage. Im dritten Anlauf kam es dann zum Derby im Halbfinale und zu einem 4:0-Sieg in Stockach. Und nun ging das Finale im Freiburger Schwarzwaldstadion nahezu als Geisterspiel über die Bühne, denn lediglich 500 Zuschauer waren zugelassen.

Fußball Holstein Kiel kann kommen! Der 1. FC Rielasingen-Arlen gewinnt den Südbadischen Verbandspokal! Das könnte Sie auch interessieren

In der Tabellen stand Oberachern vor Rielasingen, ein Finale auf Augenhöhe war erwartet worden, doch zunächst musste man sich Sorgen machen, denn der SVO gab den Ton an. Doch Tore in den vielzitierten psychologisch wichtigen Momenten brachte die Elf von Trainer Michael Schilling auf die Siegstraße und nach einer überzeugenden zweiten Hälfte ging der Pokal hochverdient in den Hegau. Und das wurde von der Mannschaft ausgiebig und intensiv gefeiert – zu Recht, nach diesem nervenaufreibenden Termin-Wirrwarr.

Fussball Wieviel wird wirklich im Amateurfußball bezahlt? Serie über den Geldfluss im regionalen Fußball Das könnte Sie auch interessieren

Doch die Kehrseite der Medaille: War es zuletzt schon problematisch, die Halbfinale und das Endspiel über die Bühne zu bringen, kommt es nun für die Rielasinger Schlag auf Schlag. Die Ligakonkurrenten starteten an diesem Spieltag in die Saison, die für jedes Team 40 Spiele vorsieht. Der 1.FC Rielasingen-Arlen steht auch im aktuellen Verbandspokal in der 3. Runde, die auch noch im September ausgespielt wird, und dann ist da ja noch der DFB-Pokal.

#SKverbindet Tippspiel, Facebook-Rahmen und Foto-Aktion: Feiern Sie den Saisonstart der regionalen Fußballligen mit dem SÜDKURIER Das könnte Sie auch interessieren

Eine ganze Serie von englischen Wochen für die Rielasinger, für die schon am Mittwoch die Oberliga-Saison 20/21 beginnt – sicherlich grenzwertig im Amateurbereich. Der Zweitligist Hollstein Kiel hat angeboten, das Heimrecht für das DFB-Pokal-Match zu tauschen. Angesichts der Tatsache, dass es ohnehin wegen der Corona-Auflagen kein Fußball-Fest wie bei der Begegnung gegen Borussia Dortmund im Jahr 2017 kommen wird durchaus eine Alternative, über die man sich nun, nach dem Pokalsieg, im Hegau durchaus Gedanken macht. Wie auch immer, der 1.FC Rielaingen-Arlen feiert jetzt erstmal und dann kommt die Oberliga. Es bleibt also spannend.