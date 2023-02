Giulia Gwinn ist spätestens seit der EM 2022 eines der Gesichter des deutschen Frauenfußballs. Die Rechtsaußen-Kickerin mit der Nummer 15 im Team der DFB-Nationalmannschaft ist mit ihrer fröhlichen Art ein echter Publikumsliebling. Auf Instagram hat Giulia Gwinn, die beim FC Bayern Stammspielerin ist, über eine halbe Millionen Follower, das Forbes-Magazin hat sie ausgezeichnet und bei „Wetten, dass...?“ saß sie mit Thomas Gottschalk auf der Couch.

Bei der EM im Viertelfinale gegen Österreich in London 2022 kämpft Giulia Gwinn gegen Österreichs Barbara Dunst. | Bild: JOHN WALTON

Die gebürtige Ailingerin hat es ganz nach oben geschafft: Dabei hätte sie eigentlich tanzen sollen, oder Leichtathletik machen – zumindest, wenn es nach ihrer Mutter Gabi gegangen wäre. Erfahren Sie hier mehr über die schwäbische Ausnahmekickerin Giulia Gwinn, ihre Karriere – und ihr Leben abseits des Fussballplatzes.

Steckbrief Giulia Gwinn

Vorname: Giulia Ronja

Name: Gwinn

Geboren: 02.07.1999, Ailingen, Baden-Württemberg



Sternzeichen: Krebs

Jahre: 23



Größe: 1,71 m

Partner: Constantin Frommann

Instagram: giuliagwinn

Wie alt ist Giulia Gwinn?

Giulia Ronja Gwinn ist 23 Jahre alt. Sie wurde am 2. Juli 1999 in Ailingen am Bodensee geboren.

Wer sind Giulia Gwinns Eltern und Schwester?

Giulia Gwinns Eltern sind Gabi und Florian Gwinn. Das Paar lebt in Ettenkirch bei Friedrichshafen, Florian Gwinn ist Kfzler mit eigenem Betrieb, Gabi Gwinn arbeitet von zu Hause aus. Die beiden wurden während der EM mit ihren bunten Perücken zum beliebten Fotomotiv der internationalen Presse.

Giulia Gwinn (li.) mit ihren Eltern Florian und Gabi Gwinn | Bild: Gwinn

‚Wir sind eine ganz normale Familie‘, sagen die beiden im Interview mit SÜDKURIER. Doch seit dem Erfolg der jüngsten Tochter hat sich auch ihr Leben verändert. In Frankreich zur WM 2019 und in England zur EM 2022 – die Gwinns richten ihren Jahresurlaub nun nach den Spielen der Tochter und reisen mit Camper hinterher. Auch die drei älteren Geschwister von Giulia Gwinn freuen sich über den Erfolg und sind bei Spielen dabei: Die Brüder Manu und Leon sowie die Schwester Jessi.

Welche Ausbildung hat Giulia Gwinn?

Giulia Gwinn besuchte in Ailingen am Bodensee die Grundschule und ging bis zur zehnten Klasse aufs Graf-Zeppelin-Gymnasium. Das Abi machte sie in Freiburg, wo sie mit 15 Jahren aufs Fußballinternat des SC Freiburg kam. Seit 2019 studiert die DFB-Kickerin im Fernstudium Sportmanagement.

Wie kam Giulia Gwinn zum Profifußball?

Giulia Gwinn wollte als Kind unbedingt wie ihre Brüder Fußball spielen. Auf dem Bolzplatz neben dem Haus der Familie im schwäbischen Ailingen zeigte sie ihren Brüder, was in ihr steckt. Doch die Mutter Gabi war skeptisch: Wäre Tanzen oder Leichtathletik nicht besser? Eines Tages kam Giulia weinend bei Vater Florian an, sie wolle unbedingt Fußball spielen. Die Eltern konnten sie nicht mehr halten: Als sie acht Jahre alt war, fing sie bei der TSG Ailingen mit dem Fußballspielen an. Ihr erster Trainer war Michael Fischer. „Sie war sehr vielseitig, hatte einen starken Drang und war sehr, sehr schnell“, erinnert er sich.

Gratulation vom ersten Trainer für den Vize-Titel bei der Fußballeuropameisterschaft: Michael Fischer begleitete Giulia Gwinns erste Schritte auf dem Ailinger Fußballrasen. | Bild: Claudia Wörner

Ihr Talent sei klar zu sehen gewesen. Sie wechselte zum VfB Friedrichshafen, dann 2009 zum FV Ravensburg. Da der keine Frauenfußballmannschaft hatte, kickte Giulia Gwinn fünf Jahre lang in Jungenmannschaften. Ein Jahr lang spielte sie für die B-Junioren des SV Weingarten. Mit 15 Jahren wechselte sie ins Fußballinternat des SC Freiburg – und mit nur 16 Jahren schaffte Giulia Gwinn 2015 den Sprung in die Bundesliga: Für den SC Freiburg schoss sie als Mittelfeldspielerin in vier Jahren 22 Tore, das erste Bundesligator im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit dem Treffer zum 1:0. Bald umwarben andere Vereine Gwinn. 2019 unterschrieb sie beim FB Bayern München. Mit den Bayern wurde Giulia Gwinn 2021 zum ersten Mal Deutscher Meister. Ihr Vertrag wurde bis 2025 verlängert.

Seit wann ist Giulia Gwinn in der Nationalelf?

Giulia Gwinn spielt seit 2017 in der A-Nationalmannschaft der Frauen. Ihr Debüt hatte sie am 24. November 2017 in der 79. Minute in einem Test-Länderspiel beim 4:0-Erfolg gegen Frankreich gegeben. Auch für die WM 2019 berief sie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ins deutsche Team.

Giulia Gwinn enttäuschte nicht: Sie schoss das erste Tor der deutschen Mannschaft im Spiel gegen China am 8. Juni in Rennes. Die Mannschaft kam bis ins Viertelfinale und Gwinn wurde als „Beste Junge Spielerin“ ausgezeichnet. Vor ihr hatten nur zwei Frauen unter 20 Jahren ein Tor für die deutsche Nationalmannschaft bei einer WM geschossen: Birgit Prinz und Ariane Hingst. Dieses Tor, sagt sie in Interviews, sei der Moment gewesen, als sich ihr Leben änderte. „Lange Zeit war es für mich surreal, denn ich war immer noch das ganz normale Mädchen vom Bodensee.“

Was für ein Halbfinale in London 2022! Hier jubeln die Nationalkickerinnen über das Tor von Alexandra Popp (zweite von links) zum 2:1 gegen Frankreich. Giulia Gwinn (mit der 15 auf dem Trikot) happy inmitten ihrer Kolleginnen. | Bild: Nick Potts

Bei der EM 2022 in England im Juli 2022 spielte sich Giulia Gwinn mit der Frauen-Nationalelf rund um Kapitänin Alexandra Popp bis ins Finale von Wembley. Das Team verlor gegen England und wurde Vize-Europameister. Deutschland war im Frauenfußball-Fieber, noch nie hatten so viele Menschen vor ihren Fernsehern – fast 18 Millionen – ein Spiel der weiblichen Nationalelf verfolgt wie 2022. Giulia Gwinn wurde zu einem der Gesichter dieser Euphorie. Gwinn war bei allen Spielen auf dem Feld – und wurde in die „Elf des Turniers“ gewählt.

Ist Giulia Gwinn verletzt?

Giulia Gwinn hat sich in einem Training vor dem Test-Länderspiel gegen Frankreich im Oktober 2022 einen Kreuzbrandriss am Knie zugezogen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich schwer verletzt hat: Schon im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 19. September 2020 riss Gwinn sich das Kreuzband und fiel fast ein Jahr aus. Nach der Verletzung im Oktober 2022 folgte eine OP. Seitdem arbeitet sie an ihrem Comeback und postet auf Instagram Videos und Fotos von den Trainingsfortschritten. Giulia Gwinn hat ein Ziel vor Augen: Die WM im Sommer 2023 in Neuseeland und Australien, die im Juli startet.

Giulia Gwinn beim Abschlusstraining der Nationalmannschaft 2022 in England. | Bild: Sebastian Gollnow

Für welchen Verein spielt Giulia Gwinn?

Giulia Gwinn spielt seit dem Jahr 2019 beim FC Bayern München in der Bundesliga. Der Vertrag wurde im Jahr 2022 bis ins Jahr 2025 verlängert. Außerdem ist sie seit 2017 Teil der Frauen A-Nationalmannschaft und vertritt Deutschland bei internationalen Turnieren.

War Giulia Gwinn bei „Wetten, dass...?“?

Ja, Giulia Gwinn saß am 16. November 2022 bei ‚Wetten, dass...?‘ aus Friedrichshafen, ihrer Heimatstadt, auf der Couch. Mit dabei war die Kapitänin der Fußballnationalmannschaft, Alexandra Popp. Thomas Gottschalk nannte Giulia an diesem Abend ‚Giuliana‘. Das nahm die gebürtige Ailingerin mit Humor. Wie sie in einem Interview mit der „Bild“ erzählte, habe sie nun einen neuen Spitznamen und werde von Teamkameradinnen und Freunden oft scherzhaft Giuliana genannt.

Oh, oh. Thomas Gottschalk nennt Giulia Gwinn (links) auf der „Wetten, dass...?“-Couch „Giuliana“. | Bild: Ralf Liehnert/Allgäuer Zeitung

Was verdient Giulia Gwinn?

Wie viel Geld die FC-Bayern-Kickerin Giulia Gwinn verdient, ist nicht exakt bekannt. Aber es gibt eine Schätzung der „Bild“ von 2021 und die liegt bei 150.000 Euro im Jahr. Das Geld setzt sich zusammen aus etwa 8.000 Euro monatlich Grundgehalt plus Boni für internationale Erfolge. Hinzu kommen 50.000 Euro an Sponsorengeldern sowie damals etwa 15.000 Euro für Werbung auf Instagram. Zum Zeitpunkt der Erhebung von „Bild“ hatte Giulia Gwinn allerdings noch keine 500.000 Follower auf Instagram. Laut dem Forbes-Magazin soll Gwinn mit Werbedeals mittlerweile einen sechsstelligen jährlichen Betrag erwirtschaften.

Laut einer Umfrage von „Rakuten Marketing“ verdienen deutsche Influencer mit mehr als einer halben Million Fans auf Instagram mindestens 5000 Euro, maximal 38.000 Euro pro Post. Daher dürfte sich Gwinns Gehalt noch deutlich nach oben korrigiert haben. Fakt ist: Im Vergleich zu den Männern, die in der 1. Bundesliga im Schnitt fast 900.000 Euro im Jahr verdienen sollen, ist der Unterschied riesig. Männliche Stars des FC Bayern wie Joshua Kimmich oder Manuel Neuer verdienen zwischen 19 und 21 Millionen Euro im Jahr, laut Insider-Informationen der „Bild“. Die Debatte um eine Angleichung der Prämien und Gehälter zwischen Männern und Frauen im Fußball tobt seit langem in Europa und den USA.

Giulia Gwinn beim legendären EM-Finale in England 2022 in Aktion. | Bild: Sebastian Christoph Gollnow

Giulia Gwinn hat sich dazu bereits öffentlich geäußert. Sie plädiert für „Equal Play“, das bedeutet: Die Bedingungen sollen erst einmal angepasst werden, etwa die Ausstattung mit Trainerinnen, mehr Förderung, bessere Spielstätten und bessere Sendezeiten im TV. Die Idee: Dann kämen höhere Einnahmen automatisch. Denn derzeit erzielen die Männer noch viel höhere Vermarktungsprämien. Ziel solle sein, sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, dass ab der 2. Bundesliga keine der Frauen noch nebenbei in einem anderen Job arbeiten müsse.

Andere europäische Länder sind mit Lösungen bereits vorgeprescht und hängen Deutschland in dieser Frage ab: Von den 16 Teilnehmerländern der EM 2022 hatten acht Verbände beschlossen, Equal Pay umzusetzen. Etwa, wie Spanien, Niederlande und die Schweiz, die Prämien für internationale Erfolge zwischen männlichen und weiblichen Kickern anzugleichen. Auch die Sponsoren ziehen teilweise mit: So bekommt etwa die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft vom Hauptsponsor Credit Suisse die gleichen Prämien ausgezahlt wie die Männerauswahl.

Hat Giulia Gwinn einen Freund?

Ja. Giulia Gwinn ist mit Constantin Frommann zusammen. Er ist 24 Jahre alt und kommt aus Sasbach. Frommann ist Torwart und stand bis Sommer 2022 bei Drittligist SV Meppen unter Vertrag. Er verkündete im Januar 2023 via Instagram, dass er seine Karriere als Profi aus gesundheitlichen Gründen beenden will. Bisher hat sich Giulia Gwinn dazu nicht geäußert. Kennengelernt haben sich die beiden im Fußballinternat in Freiburg.