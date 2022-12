Brasilien weint um „O Rei“: Nach dem Tod von Fußball-Idol Pelé hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Ein entsprechendes Dekret des scheidenden Präsidenten Jair Bolsonaros wurde am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht.

„Pelé, der König des Fußballs, war einer der größten Sportler aller Zeiten. Der einzige dreifache Weltmeister bewies mit seinen Taten, dass er nicht nur ein großartiger Sportler war, sondern auch ein großer Bürger und Patriot, der den Namen Brasiliens überall bekannt machte“, hieß es in einer Mitteilung der brasilianischen Regierung.

Obama: Pelé einer der größten Fußballer

Der Sarg von Pelé soll am frühen Montagmorgen vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo in dessen Heimatstadt Santos transportiert werden. Dort findet am Dienstag im engen Familienkreis die Beerdigung statt, wie Pelés langjähriger Club FC Santos mitteilte.

Demnach soll der Sarg mit dem Leichnam am Montag zunächst im Stadion des FC Santos in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt werden. Die öffentliche Totenwache wird dann voraussichtlich um 10 Uhr beginnen.

Die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Janeiro ist in den Farben der brasilianischen Nationalflagge beleuchtet, um die verstorbene Fußballlegende Pelé zu ehren. | Bild: Bruna Prado, dpa

„Pelé war einer der größten Fußballer, der je gespielt hat. Und als einer der bekanntesten Athleten der Welt verstand er die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen“, schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama über einem gemeinsamen Foto mit Pelé auf Twitter.

„Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihn geliebt und bewundert haben.“

Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, war im September vergangenen Jahres ein Tumor am Dickdarm entfernt worden.

Danach musste er immer wieder zur Chemotherapie, die Medienberichten zufolge zuletzt nicht mehr anschlug. Seine letzten Tage verbrachte Pelé im Kreise seiner Familie im Krankenhaus.

Fußballwelt verneigt sich

Der Brasilianer war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband FIFA kürte ihn – ebenso wie den Argentinier Diego Maradona – zu einem der „Spieler des 20. Jahrhunderts“. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé bis heute Rekordtorschütze der Seleção. Mit Brasiliens Nationalmannschaft holte er 1958, 1962 und 1970 drei WM-Titel.

Pelé nach dem 4:1-Finalsieg Brasiliens gegen Italien 1970 in Mexiko | Bild: AP/dpa

„Ruhe in Frieden“, schrieb der frisch gebackene argentinische Weltmeister Lionel Messi im Onlinenetzwerk Instagram.

Portugals Stürmerstar Cristiano Ronaldo erklärte auf Instagram, ein „bloßes Lebewohl“ reiche nicht aus, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die ganze Fußballwelt erfasse. Pelé sei „eine Inspiration für viele Millionen“ gewesen.

Beckenbauer: Habe einen einzigartigen Freund verloren

Brasiliens Stürmerstar Neymar erklärte, Pelé habe „Fußball zu einer Kunst gemacht“. Nach Ansicht von Mario Zagallo, der zusammen mit Pelé die WM-Titel 1958 und 1962 gewann, hinterlässt Pelé ein „ewiges, unvergessliches Vermächtnis“. Der Stürmer habe es wiederholt geschafft, „die Welt anzuhalten“.

„Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird nie vergessen werden“, erklärte der französischer Nationalstürmer Kylian Mbappé. „Fußballdeutschland trauert. Du fehlst schon jetzt“, schrieb die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter.

DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer erklärte: „Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund.“ Beckenbauer erinnerte an die gemeinsame Zeit mit Pelé in den USA.

„Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pele nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, O Rei!“

Franz Beckenbauer 1996 mit Pelé | Bild: Ursula Düren

Auch die Fifa verneigte sich vor Pelé: „Unsterblich – für immer bei uns“, hieß es auf der Website des Fußball-Weltverbandes.

Mehrere aktuelle Fußball-Stars unterstrichen, wie sehr Pelé den Fußball verändert habe. Der brasilianische Star Neymar erklärte, dieser habe „Fußball zu einer Kunst gemacht“. „Alles, was ihr je einen Spieler tun seht, hat Pelé als Erster gemacht“, schrieb der norwegische Manchester-City-Stürmer Erling Haaland. (dpa/AFP)