Furkan Bak hatte auch ohne Treffer an der Torwand ein „geiles Erlebnis“ im ZDF-Sportstudio

Furkan Bak erlebte am Samstagabend etwas, wovon viele Kicker träumen. Der 22-Jährige von der DJK Villingen trat im ZDF-Sportstudio an der Torwand an – gegen den deutschen Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov.