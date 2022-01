von unserer Sportredaktion

Benjamin Uphoff: Die Corona-Erkrankung von Stammtorhüter Mark Flekken war für die etatmäßige Nummer zwei die Chance, seine Klasse zu beweisen. Sagen wir es so: Zweimal gelang das Uphoff, zunächst in der 21. Minute, als er einen Schuss von Andrade über die Latte lenkte, und dann noch in der fünften Minute der Nachspielzeit, als er mit dem rechten Knie gegen Wimmer dem Sportclub das Unentschieden rettete. Dazwischen aber sah es mau aus, denn der 1,91 Meter lange Keeper muss beide Gegentore auf seine Kappe nehmen. Sehr schade für den 28-Jährigen. – Note: 4,5

Lukas Kübler: Mehr Schatten als Licht. Kam zu oft nicht richtig in die Zweikämpfe, weshalb es nicht verwunderte, dass das erste Bielefelder Tor über seine Abwehrseite fiel. Und das Spiel nach vorne ist einfach nicht Küblers Stärke. In der Summe zu wenig. – Note: 4

Philipp Lienhart: Starke Vorstellung des österreichischen Nationalspielers. War praktisch immer als Erster an der Kugel, wenn es im Zentrum um ihn herum gefährlich zu werden drohte. War klar der beste Innenverteidiger der Freiburger, denn erst Keven Schlotterbeck und danach der eingewechselte Manuel Gulde leisteten sich mehr als nur einen Fehler. Gut auch im Spielaufbau. – Note: 2

Keven Schlotterbeck: Vertrat seinen an Corona erkrankten Bruder Nico, aber am Ende blieb nur die Erkenntnis, dass er an dessen Klasse nicht heran kommt. Nach 13 Minuten unterlief ihm ein schlimmer Fehlpass, den der Bielefelder Schöpf eigentlich zu einem Torerfolg hätte nutzen müssen. Wirkte bisweilen etwas zu langsam, was er dann mit rustikalem Einsteigen zu korrigieren versuchte. Nach 69 Minuten war vorzeitig Schluss. – Note: 4

Freiburgs Janik Haberer (r) macht das Tor zum 1:0 gegen Bielefelds Sebastian Vasiliadis (l). | Bild: Tom Weller/dpa

Christian Günter: Die Gegner wissen Bescheid, aber sie können nichts dagegen tun: Wenn der Kapitän im Duett mit Vincenzo Grifo auf der linken Seite den Offensivturbo anwirft, entstehen immer wieder torgefährliche Situationen. Mehrfach war Günter nach vorne unterwegs, in der 46. Minute krönte Jeong seine präzise Vorarbeit mit einem schönen Kopfballtor. – Note: 2

Nicolas Höfler: Eine starke Partie des Mittelfeldlenkers. Der aus der Bodenseeregion stammende Höfler war der Freiburger mit der besten Zweikampfstatistik. Und er gefiel mit klugen Pässen und Torgefahr. Ein Kopfball nach Grifo-Ecke flog über den Kasten und als Höfler in der zweiten Halbzeit aus 22 Metern draufhielt, parierte Arminen-Keeper Ortega großartig. Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 2:0, wäre Höflers Schuss reingegangen, wäre die Partie gegessen gewesen. – Note: 2

Janik Haberer: Stand anstelle von Eggestein in der Startelf. Schon nach sechs Minuten rechtfertigte der 27-Jährige das Vertrauen von Trainer Christian Streich. Nach einer abgewehrten Ecke von Grifo hämmerte Haberer den Ball volley von der Strafraumgrenze ins Tor. Hatte in der Folgezeit noch weitere gute Aktionen, fiel dann aber leider immer weiter ab. Nach 63 Minuten musste er runter. – Note: 3,5

Vincenzo Grifo: Ganz starke erste Halbzeit, oft im Duett mit Christian Günter, zudem mit vielen Ideen und einer erneuten Torbeteiligung. Denn nach Grifos abgewehrtem Eckstoß traf Haberer zum 1:0. Und bevor Jeong auf Flanke von Günter das 2:0 erzielte, war auch Grifos feiner rechter Fuß im Spiel. Nach 65 Minuten tauchte der italienische Nationalspieler dann etwas ab. – Note: 2,5

Bielefelds Florian Krüger (l) in Aktion gegen Freiburgs Vincenzo Grifo (r). | Bild: Tom Weller

Roland Sallai: Der Ungar war von Beginn an auf Tempo. Hatte einige gute Aktionen, nur eines geht dem 24-Jährigen derzeit ab: Er kriegt den Ball nicht ins Tor! Als ihn nach 38 Minuten Jeong brillant freigespielt hatte, fegte Pieper seinen Schuss per Kopf weg. Und als ihm in der 66. Minute Eggestein den Ball aufgelegt hatte, schoss Sallai mit links rechts am Tor vorbei. Der Mann hat einen Knoten, der platzen muss! – Note: 3,5

Wooyeong Jeong: Der Koreaner war Freiburgs Bester und kam auf sechs Torabschlüsse. Zweimal scheiterte er an Bielefelds überragendem Torwart Ortega, einmal an der Latte, zweimal wurden die Schüsse geblockt – und einmal war der Ball drin, nach nur 21 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Eine sensationelle Szene hatte Jeong in der 38. Minute, als er im Strafraum an der Torauslinie seinen Gegenspieler Messi-like austrickste und Sallai die Kugel auflegte. Dessen Schuss wurde aber von Arminen-Verteidiger Pieper auf der Linie geblockt. – Note: 1,5

Lucas Höler: Wie immer gutes Laufpensum und engagierte Arbeit im Spiel gegen den Ball. War bei zwölf Bielefelder Eckbällen einige Male der Freiburger, der per Kopf klärte. Offensiv lief es freilich nicht so gut. Lediglich in der Anfangsphase war Höler an einigen starken Angriffsaktionen seiner Kollegen beteiligt. – Note: 3

Maximilian Eggestein: Kam nach 63 Minuten für Janik Haberer. Den erhofften Schwung nach vorne brachte er aber nicht und blieb ohne Wirkung. – Note: 4

Freiburgs Woo-yeong Jeong (r) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Freiburgs Roland Sallai (l-r), Freiburgs Lucas Höler, Freiburgs Nicolas Höfler. | Bild: Tom Weller/dpa

Manuel Gulde: Sollte ab der 69. Minute die Abwehr neu stabilisieren, nachdem Keven Schlotterbeck doch einige Male unsicher gewirkt hatte. Das gelang leider nicht. Auch Gulde war erstaunlich ungeschickt im Zweikampf, was ihm eine gelbe Karte einbrachte und eine Mitschuld am späten Ausgleich der Bielefelder. In der 87. Minute ließ er erst Lasme den Ball annehmen, sich dann austricksen und zu allem Überfluss fälschte er den Schuss des Bielefelders noch leicht ab, worauf Torwart Uphoff den Ball endgültig ins eigene Tor lenkte. – Note: 4,5

Kevin Schade: Gegen Leverkusen war der 21-Jährige mit dem späten 2:1-Siegter der Topjoker, diesmal war es nichts mit Sturm und Drang. Grund: Das in der Schlussphase doch stark unter Druck geratene SC-Team war zu konstruktiven Kontern nicht mehr fähig. So kam auch Schades enorme Schnelligkeit gar nicht zum Tragen. – Note: 4

Ermedin Demirovic: Der Stürmer wurde nach dem Bielefelder Ausgleich in der 87. Minute für Jeong eingewechselt, kam aber nicht mehr zum Zuge. – keine Bewertung.