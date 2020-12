Florian Müller: Freiburgs Torhüter hatte einen eintönigen Arbeitstag. Nicht einen einzigen Schuss bekam er von den Arminen auf seinen Kasten, nur einmal musste er an der Strafraumgrenze per Fuß vor Soukou klären. Das Meiste, was in seine Richtung kam, waren Rückpässe der Kollegen. - Note: 3

Florian Müller | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Jonathan Schmid: Wieder eine Spur weiter vorne im Einsatz. Vor allem in der ersten Halbzeit lief einiges über den Franzosen, allerdings entwickelte sich aus seinen Aktivitäten kaum nennenswerte Chancen. In der zweiten Halbzeit dem Spielfluss geschuldet defensiver und nach 76 Minuten dann ausgewechselt. - Note: 3,5

Jonathan Schmid | Bild: Hahne, Joachim

Philipp Lienhart: Die Organisation der SC-Abwehr forderte ihn bis zum Halbzeitpfiff eher nicht, weil Bielefeld keine Durchschlagskraft nach vorne entwickelte. Im zweiten Durchgang, als die Ostwestfalen etwas forscher zuwege gingen, musste der Österreicher dann und wann auch zu Befreiungsschlägen greifen, was dann nicht so prickelnd aussah. - Note: 3

Philipp Lienhart | Bild: Hahne, Joachim

Keven Schlotterbeck: Wurde einmal von seinem Torhüter mit einem riskanten Zuspiel einmal in die Bredouille gebracht, konnte sich mit Glück und Geschick befreien. Die Defensivleistung war in Ordnung, im Spielaufbau, normalerweise eine der Stärken des 23-Jährigen, hatte er diesmal – um es freundlich zu sagen – einige ungeschickte Momente. - Note: 3

Keven Schlotterbeck | Bild: Hahne, Joachim

Manuel Gulde: Gab den linken Part in der Dreier-Abwehrkette, wurde da kaum gefordert. Eher zaghaft, wenn es um den Spielaufbau ging. Bei Eckbällen aber immer mit im gegnerischen Strafraum, zweimal kam er zum Kopfball, einmal parierte Bielefelds Schlussmann Ortega Moreno, einmal ging der Ball deutlich über den Querbalken: Note: 3

Manuel Gulde | Bild: Hahne, Joachim

Christian Günter: Es bleibt auch nach dem 11. Spieltag dabei: Der Christian Günter der Saison 2020/21 ist nicht der Christian Günter der vergangenen Spielzeit. Der Tennenbronner gehörte zwar wieder zu den Schnellsten auf dem Rasen, aber seine Offensivaktionen zeigen noch nicht die gewohnte Wirkung. Immerhin war der Kapitän am Spielzug, der zum Elfmeter und zur 1:0-Führung führte, beteiligt. Schon in der ersten Halbzeit hatte Günter einen Treffer von Petersen vorbereitet, dabei allerdings mit der Zehennagelspitze im Abseits gestanden. - Note: 3,5

Christian Günter | Bild: Hahne, Joachim

Jean-Baptiste Santamaria: Auffallende Präsenz im Zentrum, viele gute, einfach kluge Aktionen. Man merkt es dem Franzosen förmlich an, dass er so gerne mal in eine gute Schussposition kommen würde. Einmal funktionierte es, doch Santamaria musste mit links draufhalten, seinem zweitbesten Fuß! Der Schuss wurde prompt abgeblockt. - Note: 2,5

Nicolas Höfler: Ganz starke erste Halbzeit. Immer anspielbar, gewohnt giftig im Zweikampf, mit klugem Spielaufbau. Auch wenn Höfler im zweiten Abschnitt nicht mehr so dominant war, bleibt festzuhalten: Die schier unglaubliche Durststrecke der ersten sieben Spiele mit vielen fatalen Fehlern scheint der Fußballer aus der Bodenseeregion hinter sich gelassen zu haben. - Note: 2,5

Nicolas Hoefler | Bild: Hahne, Joachim

Lucas Höler: Und ewig grüßt das Murmeltier: Wieder hatte der Dauerläufer in der Freiburger Offensive die erste große Chance, seine Farben in Führung zu schießen, wieder ließ er sie aus. Petersen legte ihm den Ball in den Lauf, aber Hölers Linksschuss war zu harmlos, um Bielefelds Torwart Ortega Moreno zu bezwingen. An einigen hübsch anzuschauenden Angriffsaktionen beteiligt, in der zweiten Halbzeit unauffällig und nach 68 Minuten ausgewechselt. - Note: 3,5

Vincenzo Grifo: Erneut ein starker Auftritt, der 27-jährige Edeltechniker war praktisch in alle gefährlichen Freiburger Angriffe involviert. Scheiterte mit zwei Schüssen an Torwart Ortega Moreno, verwandelte dann aber elf Minuten vor Schluss den Strafstoß souverän zum 1:0. Damit hat Grifo drei Spiele hintereinander getroffen und ist mit nun fünf Saisontreffern bester SC-Schütze. - Note: 1,5

Vincenzo Grifo | Bild: Hahne, Joachim

Nils Petersen: Nach zweimaliger Joker-Präsenz stand der Torjäger diesmal wieder in der Startelf. Aber der am Nikolaustag 32 gewordene Stürmer hat sozusagen einen Torschnupfen – soll heißen, der Torriecher funktioniert nicht! Schon beim 2:2 gegen Gladbach hatte Petersen die Riesenchance zum 3:2 vergeben, diesmal ließ er gleich zwei exzellente Möglichkeiten aus. In Halbzeit eines bretterte er freistehend den Ball gegen die Unterkante der Latte (39.), im zweiten Abschnitt schob er die Kugel aus wenigen Metern neben das Tor (59.). – Note: 4

Nils Petersen | Bild: Hahne, Joachim

Roland Sallai: Der Ungar wurde nach 68 Minuten für Lucas Höler eingewechselt und hatte gleich gute Momente – den besten in der 79. Minute, als er im Strafraum von Grifo bedient wurde und von Bielefelds Verteidiger Mike van der Hoorn nur noch mit einem Foul gebremst werden konnte. Den Strafstoß verwandelte Grifo und schloss, wenn man denn so will, die andere Art von Doppelpass perfekt ab. - Note für den Kurzeinsatz: 2

Roland Sallai | Bild: Hahne, Joachim

Ermin Demirovic (76. für Petersen), Lino Tempelmann (76. für Schmid) und Wooyeong Jeong (86. für Grifo) bleiben ohne Bewertung. Wobei dem Koreaner Jeong für sein herrliches Lupfertor zum 2:0 in der Nachspielzeit ein hoch erhobener Daumen gebührt!