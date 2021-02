Florian Müller

Nach nur fünf Minuten hatte Freiburgs Torhüter Glück, weil der Weitschuss von Emre Can gegen die Oberkante der Torlatte ging. Acht Minuten später zeigte der „Flo“ seine erste und gleich auch stärkste Parade: Erling Haaland kam nach einer abgefälschten Flanke aus einem Meter Entfernung zum Abschluss, doch Müller warf sich im letzten Augenblick hinein und verhinderte das 0:1. Danach oft bei Flankenbällen gefordert, aber kaum mehr bei Schüssen der Schwarzgelben. Beim Gegentor von Yousouffa Moukoko machtlos. In Summe wieder ein tadelloser Auftritt. – Note: 2

Jonathan Schmid

Hatte mit Jadon Sancho mal wieder ein fußballerisches Schwergewicht zum direkten Gegenspieler. Der Engländer in BVB-Diensten hatte zuletzt ansteigende Form gezeigt, aber an Schmid kam er nicht vorbei. Sehr wachsam, fast immer mit einer Fußspitze Vorsprung. Das Sahnehäubchen: Mit dem satten Schuss zum 2:0 entschied der Franzose das Spiel, dass dabei Dortmunds Torwart Marwin Hitz nicht gut aussah – was soll‘s. – Note: 2

Stuttgart Freiburg gewinnt Baden-Württemberg-Duell – Gonzalez verschießt Elfer Das könnte Sie auch interessieren

Fußball Spielernoten: Schlimmer geht‘s nimmer – für die Freiburger Kicker hagelt es Fünfer Das könnte Sie auch interessieren

Philipp Lienhart

Guter Auftritt des Österreichers. Spielt seit Wochen mit unerschütterlichem Selbstvertrauen. Borussen-Torjäger Haaland hatte nur eine einzige Torchance – nach einem abgefälschten Flankenball. Glück hatte Lienhart nach einer halben Stunde, als er, letzter Mann in diesem Augenblick, den Ball an Marco Reus verlor. Schiedsrichter Felix Brych hatte allerdings ein Foulspiel des Dormtunder Kapitäns gesehen. – Note: 3

Keven Schlotterbeck

Einmal kam der 23-Jährige mit seinem Tackling zu spät, was Dortmunds Jungstar Moukoko zum Anschlusstreffer nutzte. Schuld daran war Schlotterbeck aber nicht, Haaland hatte seinen 17-jährigen Kollegen herrlich freigespielt. Großartig, wie sich der Freiburger Innenverteidiger in der Nachspielzeit in einen weiteren Schuss von Moukoko warf und den Ball so stark abbremste, dass ihn Torwart Florian Müller ohne Probleme in seinen Händen begraben konnte. – Note: 2,5

Christian Günter

Kam weniger als gewohnt zu seinen Sprints der Seitenlinie entlang. Das lag daran, dass die Dortmunder deutlich mehr Ballbesitz hatten und die Kugel zeitweise gut durch die eigenen Riehen zirkulieren ließen. Da galt es vor allem, defensiv wachsam zu sein. Das gelang dem SC-Kapitän, an ihm gab‘s für Gegenspieler Guiseppe Reyna so gut wie kein Vorbeikommen. – Note: 3

Stuttgart Nächste Wende im Machtkampf beim VfB Stuttgart: Hitzlsperger zieht Kandidatur für Präsidentenamt zurück Das könnte Sie auch interessieren

Nicolas Höfler

Hatte mehrere Szenen, in denen er sein außergewöhnliches Spielverständnis unter Beweis stellen konnte. Sicher am Ball, mit klugen Kurzpässen und wie immer starkem Zweikampfverhalten. Nach zwölf Minuten verpasste er um Zentimeter ein mögliches Tor, aber Schlotterbecks Flankenball hatte einfach zu viel Tempo drauf gehabt. – Note: 2,5

Baptiste Santamaria

In den Schlussminuten wurden die Beine des 25-Jährigen schwer. Aber kein Wunder: Bis dahin war „Santa“ vor dem eigenen Strafraum und im Mittelfeld fast immer im richtigen Augenblick an Ort und Stelle. Erweckt immer wieder den Anschein, als verfüge er über einen sechsten Sinn, der ihn ahnen lässt, was der Gegner vor hat. Stark am Ball, stark im Duell Mann gegen Mann, eine super Leistung! – Note: 1,5

Lucas Höler

Nach zwei Spielen, in denen die Nummer 9 nicht in der Anfangself stand, war Höler diesmal wieder von Beginn an dabei. Viel gelang ihm freilich nicht, Akzente fürs Offensivspiel konnte der 26-Jährige keine setzen. Immer wieder zu umständlich, zudem mit einigen Ballverlusten. Blieb wegen seiner Konditionsstärke dennoch bis zur 85. Minute auf dem Rasen. – Note: 4

Vincenzo Grifo

Hatte viele gute Szenen und war an beiden Toren des Sportclubs beteiligt. Zum 1:0 von Wooyeong Jeong gab der italienische Nationalspieler die Vorlage, vor dem 2:0 wurde ein Grifo-Schuss von der Dortmunder Verteidigung geblockt, doch den Abpraller hämmerte Jonathan Schmid in den Kasten. Sehr viel unterwegs, ein toller Moment in der 70. Minute unterstrich die gute Gesamtleistung: Grifo grätschte in der Nähe der Mittellinie in einem Querpass von Mats Hummels, beförderte den Ball ins Seitenaus und stoppte so den Dortmunder Spielfluss. – Note: 2

Fußball Der Überlinger Stephan Schäuble lebt als Fußball-Kommentator seinen Kindheitstraum Das könnte Sie auch interessieren

Wooyeong Jeong

Klasse-Leistung des Südkoreaners, der mehrfach zeigte, dass er die feine Klinge behrrscht, mithin der Ball sein Freund ist. Ständiger Unruheherd für die Dortmunder Abwehr, weil der leichtfüßige 21-Jährige beherzt anlief. Seinen ersten Schuss nach neun Minuten konnte BVB-Keeper Hitz mit Mühe noch parieren, beim zweiten Knaller von Jeong war‘s geschehen: Hitz flog zu kurz und der Ball ins Tor! Nach 70 Minuten verdienter Abgang. – Note: 1

Ermedin Demirovic

Nicht so auffällig wie in den Heimspielen zuvor, stand gegen die BVB-Innenverteidigung meist auf verlorenem Posten. Allerdings sehr wirkungsvoll im Gegenpressing. Zum Abschluss kam der 22-Jährige nur einmal, in der 67. Minute rauschte der Ball nach seinem 16-Meter-Schuss links am BVB-Tor vorbei. Machte nach 70 Minuten Platz für Nils Petersen. – Note: 3,5

Der SC Freiburg wechselte fünfmal. Nils Petersen und Janik Haberer kamen nach 70 Minuten für Demirovic und Jeong, Manuel Gulde nach 77 Minuten für Grifo sowie Lukas Kübler und Yannik Keitel nach 85 Minuten für Schmid und Höler. Alle fünf Eingewechselten trugen ihr Scherflein zum 2:1-Sieg bei, indem sie munter mit den Kollegen verteidigten. Mehr war nicht mehr drin im Schlussansturm der Dortmunder. Dafür gibt‘s für alle ein Fleißbildchen, aber keine Benotung mehr.