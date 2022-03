Die Paralympics-Sieger von 2018 Anna-Lena Forster aus Radolfzell und Martin Fleig aus Freiburg werden bei der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics in Peking die Fahne des deutschen Teams tragen. „Beide sind Führungskräfte in ihren Mannschaften, nicht nur aufgrund des Alters, sondern aufgrund ihrer Persönlichkeit“, sagte Deutschlands Chef de Mission Karl Quade bei der Verkündung am Donnerstag.

Die Radolfzellerin Anna-Lena Forster wird nach ihrer Goldmedaille bei den Paralympics in Südkorea am Abend des 14.03.2018 im Deutschen Haus mit Jubel empfangen. | Bild: Jan Woitas/dpa

„Ihr seid einfach die Richtigen“, sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Beucher, über die Monoski-Fahrerin und den Olympiasieger im Para-Biathlon. „Ihr gehört zu unseren Favoriten und ihr macht sehr erfolgreich den Para-Sport.“

Martin Fleig vom deutschen Team beim Training am Schießstand. | Bild: Jens Büttner/dpa

„Es ist mir wirklich eine große Ehre und ich freu mich auch total, dass ich das mit dem Martin zusammen machen darf“, sagte die viermalige Weltmeisterin Forster. Es dürften nur ganz wenige Sportler diese Erfahrung machen, sagte der 32 Jahre alte Fleig. „Ich bin schon sehr, sehr lange dabei und das doch noch machen zu dürfen, auf meine alten Tage, freut mich sehr“. Die Paralympischen Winterspiele werden am Freitag eröffnet.

(dpa)