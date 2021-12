„Es bietet alles und ist das Schönste, was du machen kannst“, sagt Urs Meier über die Aufgabe als Schiedsrichter. Im SÜDKURIER-Interview erklärt der 62 Jahre alte Schweizer, wie er die Entwicklung beim Thema Gewalt im Amateurfußball wahrnimmt und warum er jungen Menschen niemals davon abraten würde, mit einer Schiedsrichter-Ausbildung anzufangen.

Herr Meier, Sie leben in Spanien, waren aber kürzlich für ein paar Tage in Südbaden unterwegs – wie kam es dazu?Ich bin nach Deutschland geflogen, weil ich in Freiburg einen Vortrag gehalten habe. Und dann habe ich noch Frank Wilhelmsen aus