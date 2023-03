Im vergangenen Jahr hatte die Elf von Christian Streich bereits eine Hand am goldenen Pokal, verlor dann aber doch noch unglücklich im Finale in Berlin gegen Leipzig. Nun steht im Viertelfinale am 4. April (20:45 Uhr) der Vergleich mit den großen Bayern an, dem viele Fans im Südwesten entgegenfiebern.

Gegen den Rekordpokalsieger gab es bereits legendäre Duelle für den SC Freiburg. Nicht nur der Dreierpack von Uwe Wasmer aus Wehr am Hochrhein aus dem Jahr 1993 ist vielen Fans noch in guter Erinnerung. Doch wie gut kennen Sie sich mit den beiden Mannschaften aus?

Machen Sie mit bei unserem großen Pokal-Quiz und gewinnen Sie mit etwas Glück Karten für den Europapark. Viel Spaß!

