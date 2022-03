Dem lauten Fluchen nach der Zieldurchfahrt folgte bei Anna-Lena Forster schnell die Freude. „Es war so knapp und ich weiß, ich hab doch einiges liegenlassen. Aber hey, es ist eine Medaille, das ist doch schon cool“, sagte die 26-Jährige nach Rang zwei im Super-G bei den Paralympics in Peking am Sonntag. Auf Gold wartet nicht nur die größte Medaillenhoffnung, sondern der gesamte Deutsche Behindertensportverband (DBS) in China noch. Dennoch gab es durch den sehbehinderten Marco Maier und vor allem die 15 Jahre alte Linn Kazmaier im Biathlon äußerst positive Überraschungen.

Anna-Lena Forster holt Doppel-Silber

Die zwei Medaillen von Forster waren nach dem Wochenende fest eingeplant. „Sie ist eine Weltspitzenfahrerin im Monoski. Das hat sie richtig unter Beweis gestellt“, sagte Verbandspräsident Friedhelm Julius Beucher. „Es hätte in der Abfahrt wie auch jetzt jeweils zu einem ersten Platz reichen können.“ Elf Hundertstelsekunden fehlten der deutschen Fahnenträgerin zur japanischen Rivalin Momoka Muraoka im Super-G. „Bei den Spitzenfahrerinnen ist das eher dann Zufall“, erklärte Beucher.

Anna-Lena Forster (l-r) aus Radolfzell, Platz 2, Momoka Muraoka aus Japan, Platz 1, und Wenjing Zhang aus China, Platz 3, bei der Siegerehrung. | Bild: Christoph Soeder/dpa

Auch Chef de Mission Karl Quade war bislang mit den Leistungen des deutschen Aushängeschilds mehr als zufrieden. Als „herausragendes Ergebnis“ bezeichnete er die beiden Silbermedaillen. Gold wird jetzt anvisiert. In ihren Spezialdisziplinen Super-Kombination sowie Slalom ist sie die Favoritin. „Ich bin bereit“, kündigte Forster an. Durch eine Femurhypoplasie ist ihr Oberschenkel stark verkürzt, im Schienbein fehlen Knochen, das rechte Bein komplett.

Anna-Lena Forster aus Radolfzell (m) nach ihrem Silber-Lauf, Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (l), Karl Quade, deutscher Chef de Mission (r) und Frank-Thomas Hartleb, stellvertretender Chef de Mission (hinten). | Bild: Holger Schmidt/dpa

Eigentlich wollte die Athletin aus Radolfzell zu Wochenbeginn etwas durchpusten. „Ich hab mich schon ein bisschen auf den Tag Pause gefreut“, sagte Forster. Aufgrund der Witterungsbedingungen wurde die Super-Kombi auf der Piste von Yanqing allerdings von Dienstag auf Montag vorgezogen. „Ich hoffe, sie ist nicht zu sehr enttäuscht heute. Sie wird angreifen und hoffentlich dann auch das Quäntchen Glück haben“, sagte Quade.

Anna-Lena Forster aus Deutschland kommt ins Ziel. | Bild: Christoph Soeder/dpa

Etwas Glück, aber vor allem das heiß ersehnte Gold fehlt dem DBS in China nach zwei Wettkampftagen insgesamt. Viermal gab es bislang Silber, zudem einmal Bronze. Auch wenn es derzeit im Medaillenspiegel nur für den zwölften Platz reicht, haben lediglich Gastgeberland China (16), die vom Krieg in ihrer Heimat geplagten Ukrainer (7) und Kanada (6) mehr Medaillen sammeln können als die Deutschen. „Der Start ist vollkommen okay“, erklärte Quade: „Schade, dass es noch zu keinem ersten Platz gereicht hat. Aber abgerechnet wird am Schluss.“

Biathleten liefern überzeugenden Auftakt

Überzeugt haben zum Auftakt bereits die sehbehinderten Biathleten. Der 22 Jahre alte Maier holte bei seinem Paralympics-Debüt völlig überraschend Silber. „Nicht nur die Schießleistungen waren gut, sondern auch die Laufleistungen. Da lässt sich noch einiges für die nächsten Tage erhoffen“, frohlockte Quade.

Die mit 15 Jahren jüngste deutsche Teilnehmerin Kazmaier lief über die sechs Kilometer sogar nur äußerst knapp an Gold vorbei. „Das war herzerfrischend“, schwärmte Beucher über die Biathlon-Teenagerin. „Da ging sofort der Turbo ab. Ich hatte schon Angst, dass sie dem Guide hinten auf die Ski fährt. Die hat einen unwahrscheinlichen Speed.“ Am Montag peilt Kazmaier im Langlauf den nächsten Coup an. „Sie wird angreifen“, kündigte Quade an.

(dpa)