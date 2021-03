Joachim Löw will mit seinem Rücktritt in diesem Sommer rechtzeitig den Weg frei machen für einen neuen Bundestrainer beim EM-Heimturnier 2024. Das 0:6-Debakel gegen Spanien im November sei hingegen kein Grund für seine Abschiedsankündigung gewesen.

Zeitpunkt, um den Stab weiterzugeben

„Im letzten Jahr, schon unabhängig von dem Spanien-Spiel, in der Zeit der Pandemie hatte man Zeit zum Nachdenken“, sagte Löw bei einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt.

Er sei zu dem Schluss gekommen, dass „für mich persönlich, jetzt nach dem Sommer und der EM der richtige Zeitpunkt ist, den Stab weiterzugeben“, sagte der 61-Jährige.

Den von ihm eingeleiteten Personalumbruch in der Fußball-Nationalmannschaft verteidigte Löw, unabhängig von seiner Person. „Ich habe immer gesagt, die Mannschaft braucht Zeit und Raum.

Meinung Der angekündigte Abgang von Joachim Löw ist eine Chance – für die Nationalelf, aber auch für ihn selbst von Dirk Salzmann Das könnte Sie auch interessieren

Sein Nachfolger müsse ausreichend Zeit haben, die Aufgabe Richtung 2024 anzugehen. „Es ist eine Zeit der Erneuerung und der Veränderung und der Bewegung“, sagte Löw. Ein Heimturnier könne wie bei der WM 2006 im ganzen Land viel „erzeugen und bewegen.“

Löw hatte am Dienstag angekündigt, im Sommer nach der EM seine Posten nach 15 Jahren zur Verfügung zu stellen. DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist mit der Suche nach einem Nachfolger betraut, betonte aber, dass man mit dieser Personalentscheidung keine Eile habe.

Löw will sich nicht in Nachfolger-Suche einmischen

Löw will sich zur Suche nach einem Nachfolger nicht äußern. Angesprochen auf seine Einschätzung zu seinem früheren Assistenten Hansi Flick vom FC Bayern äußerte der 61-Jährige am Donnerstag: „Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet, jeder kennt die Qualität von Hansi. Aber es ist nicht meine Aufgabe, über Nachfolger zu sprechen.“ Das sei die Aufgabe des Präsidiums des Deutschen Fußball-Bundes.

„Ich glaube, dass die Entscheidung beim DFB und bei (DFB-Direktor) Oliver Bierhoff in guten Händen liegt“, sagte Löw. Zuletzt seien gute Entscheidungen getroffen worden, „und ich glaube, in diesem Fall wird es wahrscheinlich auch so sein“, sagte Löw.

Er hat noch keinen Karriereplan für die Zeit nach der EM

Löw hat noch keine konkreten Pläne für die Zeit nach seinem Rücktritt als Bundestrainer. Absolute Priorität habe die EM. Er werde deshalb „alle Energien“ in die kommenden Monate setzen, sagte Löw. „Ich habe mir keine konkreten Gedanken gemacht, wie sieht meine Zukunft aus nach dem Turnier.“

Die „volle Konzentration“ gelte der Europameisterschaft in diesem Sommer. „Was danach kommt, muss man sehen, und das muss ich auch ein bisschen auf mich zukommen lassen“, sagte Löw.

Ein Engagement in der Fußball-Bundesliga hatte der Bundestrainer in der Vergangenheit immer ausgeschlossen.

(dpa)