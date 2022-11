Die Geschichte

Am 13. November 2022, exakt um 15.32 Uhr, wird das erste Rundenspiel der NFL in Deutschland angepfiffen. Es ist kalt, der Himmel strahlendblau, eine leichte Brise weht durchs Stadion im Münchner Norden. Auf der Anzeigetafel grüßt Superstar Tom Brady die Fans in Germany: „Auf geht‘s Deutschland!“

Die Zuschauer bejubeln den ersten Touchdown etwas mehr als eine halbe Stunde später, um 16.07 Uhr, durch Julio Jones. Der Absender: natürlich Tom Brady. Der Star weiß, wann er liefern muss. Vier Männer mit Piratenflaggen rennen über den Rasen – wie schon zuvor beim Einlauf ihres Teams.

Als verkündet wird, dass 69.811 Football-Fans in der Arena sind, heißt es via Lautsprecher: „Danke, dass ihr ein Teil der Geschichte seid“. In den USA denkt man eben gerne groß.

Noch jemand schreibt Geschichte: Brady ist jetzt der erste Quarterback, der in vier unterschiedlichen Ländern NFL-Spiele gewinnen konnte.

Der Sport

Bradys Tampa Bay Buccaneers schlagen die Seattle Seahawks in München mit 21:16.

„Es ist ein großer Sieg für unser Team, wir brauchten das. Es fühlt sich gut an, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns“, sagt Brady, der zwei Touchdownpässe wirft und mit Pässen einen Raumgewinn von 258 Yards erzielt.

Tom Brady (rechts), Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, wirft den Ball. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Für sein Team ist es der zweite Erfolg in Serie, Seattle kassiert nach vier Siegen in Serie die erste Niederlage.

Die Show

Wenn die Macher der American-Football-Franchise eines können, dann eine große Show zu veranstalten. Das NFL-Duell in München fühlt sich ein wenig an, wie ein kleiner Super Bowl.

So viele Zuschauer sind hier selten schon eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf ihren Plätzen.

Volle Ränge 40 Minuten vor dem Kickoff. | Bild: Feiertag, Ingo

Sie alle verfolgen das Kurzkonzert des Deutsch-Rappers Cro und anschließend die beiden Nationalhymnen.

Auf Düsenjets wird verzichtet, immerhin kreist zwischenzeitlich ein Sportflugzeug über dem Stadion.

Die Party der Fans

Rund um die Arena veranstalten die Zuschauer schon Stunden vor dem Anpfiff eine große Party. Mehr als drei Millionen Tickets hätten laut NFL verkauft werden können. Die Menschen in München gieren nach American Football.

Gigantisch lange Schlangen bilden sich vor den zahlreichen Fanshops im weiten Rund. Zum Anpfiff sind die Läden restlos ausverkauft, auch schnell nach Spielschluss gibt es T-Shirts und Hoodies nur noch in XXXL.

Fans warten zwei Stunden vor dem Spiel auf Einlass ins Stadion. | Bild: Feiertag, Ingo

Bei den Fans auf den Rängen genießt das Team aus Seattle deutlich mehr Sympathien: „Wow, ganz schön viele Seahawks-Fans hier in Deutschland“, sagt der Trainer der Tampa Bay Buccaneers, Todd Bowles grinsend.

Auch er ist begeistert davon, wie „La Ola“ mehrfach die Runde macht.

Wenige Minuten vor Abpfiff leuchten tausende Handylichter in der bitterkalten Arena. Die Zuschauer schmettern die Hits „Country Roads“ und „Sweet Caroline“.

Dann singen sie „Oh, wie ist das schön“ – ehe die Partie abgepfiffen wird.

„Ich habe zweimal im Wembley-Stadion in London gespielt, ich habe im Aztekenstadion in Mexiko gespielt, aber das hier war das Beste, was es gibt“, schwärmt Tom Brady auf der Pressekonferenz.

„Was für ein Spektakel“ sagt Seahawks-Trainer Pete Carroll, „das ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis und ich bin sehr glücklich, dass ich die Chance hatte, ein Teil davon zu sein.“

Die kulturellen Unterschiede

Trotz des ähnlichen Namens unterscheiden sich Spiele im deutschen Fußball und im American Football grundlegend. Bei Letzterem muss in jeder kleinsten – der äußerst vielen – Spielunterbrechung das Publikum weiter bespaßt werden.

Sei es durch laute Musik, Aufforderungen zum Anfeuern („Let‘s get loud“ oder „Make some noise“), Gewinnspiele oder eine Kanone, die T-Shirts oder Kartoffelchips in die Ränge feuert.

Fans der Seattle Seahawks in München. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Auch die in Nordamerika bekannten Cams feiern ihre Premiere in Fröttmaning. Sieht sich ein Zuschauer bei der Fan-Cam auf der Leinwand, muss er oder sie sich freuen, bei der Dance-Cam tanzen, und so weiter.

Die Deutschen geben sich an diesem Nachmittag weltoffen und machen enthusiastisch mit bei diesen fremden Bräuchen, während die Außenhülle der Arena in den Nationalflaggen der beiden Länder leuchtet.

Die prominenten Zuschauer

Schrille Fans und bunte Vögel sind in und um die Arena in Schwärmen zu sehen, darunter auch geballte Prominenz. Sogar Michael Jackson ist dabei, allerdings nicht der King of Pop. Dessen Namensvetter ist 25 Jahre alt und spielt in der Defensive der Seattle Seahawks.

Die deutschen Sportler auf den Rängen erleben die Partie in ihrer Zuschauerrolle ganz unterschiedlich. Als die Fußballer des FC Bayern auf der Anzeigetafel zu sehen sind, werden sie im eigenen Stadion ausgepfiffen.

Die Spieler des FC Bayern (von links) Serge Gnabry, Leroy Sane und Eric Maxim Choupo-Moting verfolgen vor dem Spiel die Szenerie. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Tennisstar Alexander Zverev lächelt gequält in die Kamera, winkt aber immerhin im Gegensatz zu seiner Begleiterin Simone Thomalla.

Die beste Laune hat ein Fußball-Weltmeister. Als Christoph Kramer von den Kameras eingefangen wird, hat er inmitten der Fans sichtlich Spaß und spannt seinen Bizeps an, der freilich nicht mithalten kann mit den Oberarmen der Aktiven auf dem Rasen.

Die Zukunft

Während der 45-jährige Tom Brady einen weiteren Auftritt in Deutschland offenlässt, schwärmt sein Teamkollege Julio Jones von Germany.

„Die Energie war großartig. Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukommen. Wir haben nicht so oft die Chance, vor so einer Kulisse zu spielen“, sagt der Wide Receiver, der den ersten Touchdown auf deutschem Boden erzielt.

Superstar Tom Brady bei der Pressekonferenz in München. | Bild: Feiertag, Ingo

Brady will „das Spiel in München als das nehmen, was es war, nämlich etwas sehr, sehr Besonderes, und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt“.

Sicher ist: Die NFL kommt wieder. München teilt sich mit Frankfurt in den kommenden drei Jahren mindestens drei weitere Hauptrundenspiele der National Football League. Die USA-Partys in den deutschen Fußballstadien können weitergehen.