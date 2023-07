Meinung vor 7 Stunden

Lieber Jonas Vingegaard, dieser Vorsprung kam dann doch überraschend!

Unser Brief zum Wochenende geht an Jonas Vingegaard. Der dänische Radrennfahrer ist Spitzenreiter bei der Tour de France, die am Sonntag endet. Seine Leistung entfacht, wie nicht anders zu erwarten, eine Doping-Debatte.