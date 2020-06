von dpa

Der FC Liverpool ist zum 19. Mal englischer Fußballmeister. Auf dem Weg dahin hat Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft einige Bestmarken aufgestellt. Und Liverpool könnte den beiden Rivalen aus Manchester noch einige Rekorde streitig machen.

Fußball Total beKLOPPt vor Glück: Der FC Liverpool ist nach 30 Jahren wieder englischer Fußball-Champion. Und das sind einige der Gründe für das Meisterwerk des deutschen Trainers Jürgen Klopp

Der beste Saisonstart in Europa: Aus den ersten 21 Saisonspielen holte der FC Liverpool 61 Punkte. Das ist – bei Anwendung der Drei-Punkte-Regel – der beste Wert, den in den fünf europäischen Topligen England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich jemals eine Mannschaft nach 21 Spieltagen geholt hat.

Die beste Punkteausbeute in 38 Premier-League-Spielen: Das Kunststück von einer Saison mit 38 Spieltagen ohne Niederlage, wie es den „Invincibles" (deutsch: Unbesiegbaren) des FC Arsenal in der Spielzeit 2003/04 gelang, hat Liverpool aufgrund einer peinlichen 0:3-Niederlage in Watford verpasst. Immerhin gelang den Reds die beste Punkteausbeute in 38 Spielen. Ein 1:0-Sieg im Januar bei Tottenham Hotspur markierte den Rekord: mit 104 Punkten aus saisonübergreifend 38 Partien übertraf Liverpool die alte Bestmarke von Man City und Chelsea (je 102).

Die meisten Heimsiege in Serie: Der 4:0-Sieg gegen Crystal Palace war bereits der 23. Premier-League-Heimerfolg in Serie für die Klopp-Elf. Schon vor der Coronavirus-Pause hatte Liverpool im Februar mit einem 3:2 gegen West Ham United und 21 Heimsiegen hintereinander den bisherigen Bestwert von Manchester City übertroffen. Zwischen 2011 und 2012 gewann City zuhause 20-mal in Folge. Liverpools Serie kann noch weitergehen.

Größter Vorsprung in England: Nach dem 29. Spieltag lag Tabellenführer Liverpool 25 Punkte vor dem Zweiten Manchester City. Das ist der größte Vorsprung, den je ein Team in England hatte. Man City hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings erst 28 Spiele und damit eins weniger als die Reds absolviert. Am Rekord änderte das trotzdem nichts, denn auch mit „nur" 22 Punkten Vorsprung setzte Liverpool im englischen Fußball eine neue Bestmarke.

Früheste Meisterschaft: Liverpool sicherte sich den Meistertitel sieben Spieltage vor dem Ende der Premier-League-Saison. So früh gelang das keinem Team zuvor. Manchester United in der Saison 2000/01 und Man City 2017/18 feierten den Meistertitel fünf Spieltage vor dem Saisonende.

Und diese Premier-League-Rekorde sind noch möglich Vielleicht der attraktivste Rekord: Der FC Liverpool kann die meisten Punkte in einer Spielzeit holen. Man City knackte als erstes Team die 100-Punkte-Marke. Um das zu toppen, muss der neue Meister aus den verbleibenden sieben Spielen 15 von möglichen 21 Zählen holen.

Gelingt der Punkterekord, stehen die Chancen gut für eine weitere Bestmarke – den größten Abstand eines Meisters auf den Zweiten in der Abschlusstabelle. Vor zwei Jahren lag City 19 Zähler vor Liverpool.

Die Reds können auch die meisten Siege in einer Premier-League-Saison holen. Man City hält den Rekord mit 32. Außerdem kann die Klopp-Elf alle 19 Premier-League-Heimspiele gewinnen. Man City, Man United und der FC Chelsea kamen nicht über 18 Heimsiege in einer Saison hinaus.

Ohne Frage: Mit dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren hat sich Jürgen Klopp in Liverpool unsterblich gemacht. Ein Jahr nach dem Triumph in der Champions League hat der Coach den LFC zum Gewinn der Premier League geführt. Zahlreiche Größen des Fußballs gaben ihre Gratulationen ab – eine Auswahl:

„Herzlichen Glückwunsch, Jürgen! Du bist der Größte. Ich nenne Dich ja nicht umsonst schon seit Jahren den Muhammad Ali des Fußballs“. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc

„In einer so starken Liga wie der englischen mit so vielen Top-Mannschaften so viele Spieltage vor Schluss als Meister festzustehen, ist einfach nur herausragend. Er gehört spätestens mit diesem Erfolg zu den größten Trainern der Welt. Die BVB-Familie gratuliert ihm von ganzem Herzen.“ Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

„Jetzt haben wir es endlich geschafft und es ist ein unglaubliches Gefühl. Es wäre nicht möglich gewesen ohne den Trainer. Ich hoffe, wir können hungrig bleiben.“ Liverpools Kapitän Jordan Henderson

„Wenn man damals gesagt hätte, dass es 30 Jahre dauert, wäre man verhaftet worden. Seit Jürgen übernommen hat, war es komplett positiv. Er verkörpert alles, wofür Liverpools Fußball steht. Ich glaube nicht, dass ein Titel für Jürgen Klopp und seine Mannschaft genug ist, so viel Energie, wie die haben.“ Vereinslegende Sir Kenny Dalglish, letzter Meistertrainer vor Klopp

„Danke an unsere Fans, die uns in allen Ecken der Welt zuschauen. Ihr habt das für uns möglich gemacht und ich hoffe, dass wir euch die Freude geben konnten, die ihr verdient.“ Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah

„Offensichtlich ist dieser Titelgewinn nicht so, wie wir ihn uns noch vor ein paar Monaten vorgestellt haben, aber wir werden uns nicht beschweren. Davon haben wir immer geträumt.“ Liverpools Abwehrspieler Trent Alexander-Arnold

„Jürgen Klopp hat aus einer Mannschaft, die gut war, eine Weltklassemannschaft gemacht. Dieser Titel bedeutet alles für Liverpool. Jetzt werden sie Jürgen ein Denkmal setzen, was er auch verdient hat.“ Der frühere Bundesliga-Profi Karl-Heinz Riedle, der von 1997 bis 1999 bei den Reds spielte

„Die Vorräte an alkoholischen Getränken in den Supermärkten von Liverpool dürften jetzt geleert werden. Alles was rot ist, feiert. Jürgen Klopp hat da etwas Großes vollbracht, erst gewinnt er die Champions League, dann die Meisterschaft. Wow.“ Der frühere Liverpool- und Bundesliga-Profi Erik Meijer