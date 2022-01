von Joachim Hahne

Die Karawane ist weitergezogen nach Österreich. Innsbruck mit dem Bergiselspringen (Dienstag, 13.30 Uhr, live im ZDF) und Bischofshofen im Pongau am Dreikönigstag (6. Januar) sind die nächsten Stationen der Jubiläumstournee.

Kobayashi könnte Grand-Slam wiederholen

Vor dem dritten Wettbewerb der 70. Auflage am „Schicksalsberg“, mit einer schwierig zu bespringenden Sprunganlage, dort wo im Verlauf der Jahrzehnte schon so manche Hoffnung auf den Tournee-Gesamtsieg ein abruptes Ende fand, schickt sich der Gesamtführende Ryoyu Kobayashi an, seinen Triumph bei der Tournee 2018/19 mit dem Gewinn des Grand-Slam der Skispringer wiederholen zu können.

Zur Person Stefan Leyhe (29) wurde im Ortsteil Schwalefeld der Gemeinde Willingen geboren. Bei der Tournee 2018/19 wurde Leyhe Dritter in der Gesamtwertung. Dies war neben dem Weltmeistertitel im Mannschaftswettbewerb bei der WM 2019 und dem Gewinn der Silbermedaille mit dem Team bei Olympia 2018 in Pyeongchang der größte Erfolg seiner Karriere.

Leyhe im Schatten von Geiger und Eisenbichler

Die deutschen Skispringer sind in der Weltspitze dabei, aber eben nicht ganz vorne. Karl Geiger, vor dem Neujahrsspringen noch Führender der Weltcup-Gesamtwertung und als Mitfavorit auf den Gesamtsieg gestartet, hat seine Chancen am Neujahrstag in Garmisch faktisch verspielt.

Markus Eisenbichler dagegen meldete sich nur um 0,2 Punkte von Kobayashi geschlagen, eindrucksvoll als Zweiter auf dem Podest zurück. Im Schatten dieser beiden Spitzenathleten hat sich Stephan Leyhe aktuell zur Nummer drei im DSV-Team entwickelt.

Gestern in der Quali auf Rang 24.

Für den Wahl-Schwarzwälder, der gestern in der Qualifikation 24. wurde, läuft die Tournee bislang geradezu optimal. Neunter beim Auftakt in Oberstdorf, Rang zehn beim Neujahrsskispringen. „Das war ein guter Start, gerade der zweite Sprung in Garmisch-Partenkirchen hat mir richtig Spaß gemacht“, zog der Weitenjäger vom SC Willingen ein positives Zwischenfazit.

Den freien Ruhe- und Reisetag konnte Leyhe genießen, „ein Tag Pause ist immer schön, man kann etwas Kraft sammeln“. Das Comeback nach seiner Kreuzband-OP und über 20-monatiger Wettkampfpause ist ihm schon jetzt gelungen und weckt Hoffnungen auf die weiteren Saison-Highlights.

Leyhe will angreifen

Nun will der Hinterzartener, der am 5. Januar seinen 30. Geburtstag feiern kann, auch bei den nächsten beiden Stationen angreifen. An Innsbruck hat der gebürtige Schwalefelder beste Erinnerungen, gewann Leyhe im Februar 2019 mit der deutschen Mannschaft WM-Gold, „und im Sommer haben wir hier viel trainiert, ich mag die Schanze, auch wenn andere Springer bei dem kürzeren Schanzentisch mehr Trainingssprünge brauchen“. Und Leyhe ist ein Wettkampf-Typ, der sich immer wieder steigern kann. So auch bei der Tournee 2018/19, als ihm beim Finale in Bischofshofen mit Rang drei noch der Sprung auf das Podest gelang.

Weltcup in der Wahl-Heimat Schwarzwald

Und noch in diesem Monat freut sich der Skispringer vom SC Willingen auf zwei persönliche Highlights. Zum einen auf den Skisprung-Weltcup in seiner Wahl-Heimat Schwarzwald, dem von Sapporo auf die Hochfirstschanze nach Titisee-Neustadt verlegten Springen (21. bis 23. Januar) und dann eine Woche später der Wettkampf in der Heimat von Willingen (28. bis 30. Januar). Hier konnte Stephan Leyhe am 8. Februar 2020 seinen bislang ersten und einzigen Weltcup-Sieg feiern.

Leyhe gerüstet – auch für Peking?

Der sympathische Springer scheint gerüstet für die nächsten Herausforderungen. Nach Geiger und Eisenbichler ist Leyhe aktuell die klare Nummer drei bei den DSV-Skispringern. Noch ist es eine Weile hin bis zu den Olympischen Spielen in Peking, die am 4. Februar beginnen.

Mindestens fünf Weitenjäger wird Stefan Horngacher nominieren – an Stephan Leyhe in der aktuellen Verfassung wird der Bundestrainer nicht vorbeikommen. „Stephan geht einen Weg der kleinen Schritte“, weiß Horngacher um das Potenzial seines Athleten, den der in Titisee-Neustadt lebende Coach auch während der Rekonvaleszenz betreut hat.