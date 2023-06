Der 36 Jahre alte Serbe bezwang im Finale der French Open am Sonntag in Paris den Norweger Casper Ruud mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Vor den Augen von Football-Ikone Tom Brady und Fußball-Superstars wie Kylian Mbappé triumphierte Djokovic in seinem siebten Endspiel beim Sandplatzklassiker im Stade Roland Garros zum dritten Mal.

Djokovic ließ mit Grand-Slam-Titel Nummer 23 den Spanier Rafael Nadal hinter sich. Bei den Damen hat lediglich die Australierin Margaret Court (24) öfter eines der vier großen Turniere gewonnen.

Djokovic ist nun vor dem 14-maligen Paris-Champion Nadal, der dieses Jahr verletzt fehlte, auch der älteste Sieger in der Geschichte der French Open. Von Montag an übernimmt er zudem wieder die Spitze der Weltrangliste. Der 24 Jahre alte Ruud hatte noch im Halbfinale Alexander Zverev klar bezwungen und verlor nun auch sein drittes Grand-Slam-Endspiel.

(dpa)