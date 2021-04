München bleibt nun also Spielort der Fußball-EM im Sommer, in der Allianz Arena soll vor mindestens 14 500 Zuschauern gespielt werden. Sollte sich die Corona-Lage bis dahin nicht wesentlich entspannt haben, wären die vier geplanten Partien eine Farce. Überhaupt: Dass die Uefa in Pandemie-Zeiten die Vertreter der 24 teilnehmenden Nationalmannschaften sowie deren Anhänger in zwölf Länder inklusive Aserbaidschan schickt, ist allein schon ein schlechter Witz. Die Zuschauer-Garantie kann so kaum mehr als eine Absichtserklärung sein.

Die Stadt München bleibt Co-Gastgeber der Fußball-EM. Die Europäische Fußball-Union UEFA bestätigte die bayerische Landeshauptstadt am Freitag als Ausrichter der drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie eines Viertelfinales mit jeweils mindestens 14 500 Zuschauern. | Bild: Matthias Balk (dpa)

Viel Aufregung um nichts

Positiv gedacht, ergeben sich aus Organisation und Umsetzung vielleicht Ableitungen für weitere Großereignisse. Es gab ja bereits Spiele vor Fans, beim Super Bowl in den USA etwa. Ob Partien in Stadien, in denen nur jeder vierte Platz besetzt sein darf, viel besser als Geisterspiele sind, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gestern wahrscheinlich jeder Veranstalter von regionalen Sport- oder Kulturveranstaltungen vor Zorn in den Tisch gebissen hat, denn für Konzerte oder Lauf-Events im Schwarzwald, am Bodensee oder Hochrhein gibt es keine Zuschauergarantien.

Hinter den Kulissen

Die Entscheidung, dass München die Spiele behalten darf, Bilbao und Dublin dagegen nicht, hat sicher mit den Ereignissen der vergangenen Tage zu tun. Die deutschen Clubs gaben der Uefa mit ihrer Weigerung, sich an der Super League zu beteiligen, entscheidenden Rückenwind in der Auseinandersetzung mit den Rebellenclubs. Dass Karl-Heinz Rummenigge in die Uefa-Exekutive zurückkehrte, war für München sicherlich auch nicht von Nachteil.

Immerhin bleiben den Spielern von Jogi Löw in der Vorrunde nun lange Reisen erspart. Und ob das in München geplante Viertelfinale für die deutsche Nationalelf ein Thema sein wird, darf ohnehin bezweifelt werden.