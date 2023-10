Mit gesenktem Kopf trottete Deniz Undav vom Rasen. Einfach abhaken konnte der Stürmer des VfB Stuttgart das plötzliche Ende des Höhenflugs nicht. Zumal er sich mindestens eine Teilschuld dafür gab, dass der VfB nach zuletzt sechs Siegen nacheinander mit 2:3 gegen die TSG Hoffenheim verlor. „Ein entscheidender Faktor, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben, war ich“, sagte der Startelf-Debütant. „Ich will, dass keiner mit mir redet, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe.“

Vor dem Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal am Dienstag gegen den kriselnden 1. FC Union Berlin müssen die Stuttgarter nach vielen erfolgreichen Wochen mal wieder einen Dämpfer verdauen. „Ich finde es immer gut, dass es direkt weitergeht. Das ist die beste Möglichkeit, um Rückschläge zu verarbeiten“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Was ihn positiv stimmen dürfte: Auch ohne den verletzten 14-Saisontore-Mann Serhou Guirassy hatte seine Mannschaft die deutlich besseren Chancen und hätte auch einen Punkt verdient gehabt. „Es hat nicht sollen sein“, sagte der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Zufrieden trotz Niederlage

Solche Tage soll es geben und in Stuttgart wissen die Verantwortlichen die Niederlage ebenso richtig einzuordnen wie zuvor die Siegesserie. „Dass wir ohne Fehler und ohne Niederlage durch die Saison gehen, haben ja wohl nur die wenigsten geglaubt“, sagte Wohlgemuth.

Auf die Frage, ob der VfB ohne seine Schlüsselfigur in der Offensive Lösungen finden würde, gab es am Samstagnachmittag eine Antwort. „Das war eine große Aufgabe, alle haben über das Fehlen von Serhou gesprochen. Deniz war der logische Schritt. Mit seiner Leistung bin ich zufrieden“, sagte Hoeneß, für den es die erste Heimniederlage in der Liga als VfB-Trainer war.

Undav scheitert bei Elfmeter an Baumann

Jedoch hätte Undav den VfB im Alleingang zumindest einen Punkt bescheren können. Hoffenheims herausragender Torhüter Oliver Baumann hatte allerdings zwei Mal etwas dagegen – einmal aus dem Spiel heraus und einmal im Elfmeter-Duell. Der Neuzugang gab dennoch nicht auf und zeigte nach der Pause seine Qualität zum einen als Vorbereiter beim 1:2 von Chris Führich. Zum anderen erzielte Undav den Treffer zum Endstand selbst – sein viertes Tor im sechsten Spiel.

Auch gegen Union Berlin, das inzwischen zehn Pflichtspiele nacheinander verlor, wird Undav wohl wieder zum Einsatz kommen. Beide Teams kennen sich bestens. Vor nicht einmal zwei Wochen gewannen die Schwaben mit 3:0 in der Hauptstadt. Undav traf und würde das gerne wiederholen. „Ich muss den Kopf hochhalten, gut trainieren und eine Reaktion zeigen“, so der 27-Jährige.

Der gebürtige Berliner Wohlgemuth sieht den VfB vor dem Duell leicht im Vorteil. „Wir spielen daheim, haben die Fans im Rücken und bei Union wächst der Druck. Da werden wir versuchen, deren Negativserie weiter auszubauen“, sagte er. Denn Guirassy-Ausfall hin oder her: Das Selbstvertrauen am Neckar ist gewachsen – trotz des bitteren Dämpfers gegen Hoffenheim.