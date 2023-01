von Maik Rosner

Gut drei Wochen bleibt das Transferfenster von diesem Montag an noch geöffnet, ehe es in Deutschland am 31. Januar um 18 Uhr geschlossen wird. Drei Wochen sind im Fußball-Geschäft eine lange Zeit. Doch das Problem bei der Torwartsuche des FC Bayern ist, dass die Münchner ihr Transferfenster gerade weit geöffnet haben, sie unten auf der Transferstraße aber so gut wie niemanden entdecken, den sie problemlos zu sich rufen könnten.

Kein Torwart ist verfügbar

Man kann sich das anderthalb Wochen vor dem Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Bundesliga bei RB Leipzig am 20. Januar vielleicht so vorstellen: Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Kollege Marco Neppe, der als Technischer Direktor die Scouting-Abteilung führt und wichtige Beiträge zur Kaderplanung leistet, lehnen sich gerade weit aus dem Transferfenster, vielleicht sogar mit einem Bayern-Kissen unten den Armen. Doch egal, ob sie sich nach rechts in Richtung Mönchengladbach und Yann Sommer recken oder nach links in Richtung Monaco und Alexander Nübel: Sie können einfach keinen Torwart erspähen, der wirklich verfügbar wäre.

Nübel keine Option

Der von ihnen an Monaco ausgeliehene Nübel zeigt bisher kein gesteigertes Interesse, dem Hilferuf aus München zu folgen, nachdem sich Stammtorwart Manuel Neuer im Urlaub bei einer Skitour einen Beinbruch zugezogen hatte und für den Rest der Saison ausfallen wird. Ein vorzeitiges Ende der Leihe wäre für Nübel nur verlockend, wenn er auch nach Neuers Rückkehr in München die Aussicht hätte, die Nummer eins zu bleiben. Das allerdings mag ihm niemand zusichern. Ganz abgesehen davon verspürt Monaco wenig Lust, nach einem Ersatz fahnden zu müssen.

Sommer will, darf aber wohl nicht

Sommer kann sich einen Wechsel zum FC Bayern ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende bei der Borussia zwar sehr gut vorstellen. Er soll das dem Meister bereits mündlich mitgeteilt und bei Gladbach um Freigabe gebeten haben. Auch, weil er eine Chance sieht, nach Neuers Genesung weiter das Münchner Tor zu hüten. Doch Sommers Winterwechsel steht aktuell ebenfalls nicht wirklich in Aussicht, nachdem diesem der maßgebliche Sportdirektor Roland Virkus eine Absage erteilt hatte. „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, sagte Virkus.

Den Bayern bleibt im Trainingslager in Katar derzeit nichts anderes übrig, als auf die lange Transferphase zu verweisen. Das tat Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag ebenso wie Salihamidzic tags zuvor. „Natürlich hat uns die Verletzung hart getroffen“, sagte der Sportvorstand über Neuers Saison-Aus, „wir werden jetzt Optionen checken und dann irgendwann eine Entscheidung treffen. D

ie Transfermarktperiode geht bis zum 31. Januar, und bis dahin werden wir entweder etwas machen oder nicht.“ Letzteres ist jedoch kaum vorstellbar, denn derzeit stehen den Münchnern nur Neuers langjähriger Vertreter Sven Ulreich und die Nachwuchskeeper zur Verfügung, darunter der im Trainingslager weilende Johannes Schenk, 19. Sollte sich auch der 34 Jahre alte Ulreich verletzen, hätten die Bayern erst recht ein Torwartproblem.

Gladbach und Monaco können Preis diktieren

Allein der Hinweis von Salihamidzic auf das Ende der Transferphase zeigt, dass sie sich beim FC Bayern auf eine zähes Ringen um eine Lösung in der Torwartfrage einstellen. Noch haben sie dem Vernehmen nach weder Sommer noch Nübel als Optionen aufgegeben. Allerdings wissen deren Vereine auch, dass die Münchner unter dem Druck des äußerst engen Marktes stehen. Hochklassige Torhüter sind im Winter kaum verfügbar. Gladbach und Monaco könnten den Preis also jeweils quasi diktieren. Die Gladbacher haben zuletzt schon gezeigt, dass sie es ernst meinen, wenn sie öffentlich sagen, einen Spieler halten zu wollen. Das war im vergangenen Sommer bei Angreifer Marcus Thuram zu beobachten. Andererseits könnte die Virkus-Absage auch nur eine vorläufige sein, als Teil des Preispokers. Darauf hofft jedenfalls Nagelsmann. Virkus müsse eben sein „Pokerface“ aufsetzen, meinte der Bayern-Trainer.

Nagelsmann bleibt optimistisch

Wenn Virkus aber seine Absage ernst meint, müssten die Münchner eine andere Lösung finden. Das dürfte schwierig werden. Nagelsmann weiß das: „Wir schauen, was wir machen können. Aber wenn nichts mehr geht, bin ich trotzdem guter Dinge, dass wir einen guten zweiten Teil der Saison spielen.“ Dann mit Ulreich als Nummer eins, der diese Rolle schon mehrfach innehatte. „Generell traue ich es Ulle zu“, sagte Nagelsmann und ergänzte: „Manu kommt hoffentlich wieder zurück.“ Das wird zwar erwartet. Sicher sein können sich die Münchner aber nicht, dass der bald 37 Jahre alte Neuer noch einmal sein früheres Niveau erreicht.