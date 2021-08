Fußball 15. August 2021, 17:37 Uhr

Die norwegische Naturgewalt Erling Haaland sorgt beim BVB für Euphorie

Was für ein Gala-Aufritt von Erling Haaland. Der Dortmunder Torjäger war beim 5:2-Sieg gegen Frankfurt an allen Treffern des BVB beteiligt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose ist gerüstet für das Supercup-Duell gegen den FC Bayern am Dienstag.