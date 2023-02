Die Weltelite der Nordischen Kombination startet am Wochenende, 10. bis 12. Februar, in den Weltcup in Schonach. Auch der Schwarzwälder Fabian Rießle von der SZ Breitnau muss die WM-Norm erfüllen.

Zum zweiten Mal in Folge macht der Weltcup der Nordischen Kombinierer in Deutschland Station. Und an Schnee mangelt es bei den Wettkämpfen an diesem Wochenende in Schonach nicht. „So viel Schnee hatte Schonach im Vorfeld eines