Herr Dr. Dusch, in wenigen Tagen rollt der Ball wieder in den Ligen des Südbadischen Fußballverbandes. Was überwiegt bei Ihnen: die Vorfreude auf Amateurfußball oder die Bedenken, dass die Corona-Pandemie erneut dazwischengrätschen könnte?

Wir hatten einen monatelangen Stillstand im Amateurfußball. Deshalb herrscht bei uns allen Riesenfreude, dass es endlich wieder losgeht. Aber natürlich ist auch ein bisschen Bauchweh dabei. Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht ausgestanden, was man an den steigenden Infektionszahlen in der Bevölkerung sehen kann. Auch bei einigen Amateurfußballern hat es ja inzwischen Fälle gegeben. Mut macht mir allerdings, dass wir meines Wissens nach bis jetzt keine Infektion aus dem Pokalspielbetrieb heraus hatten.

Zur Person Christian Dusch ist 41 Jahre alt und wurde in Kehl am Rhein geboren. Er war 20 Jahre Schiedsrichter bis zur Verbandsliga Südbaden für den VfR Rheinbischofsheim. Seit 2015 ist der Verwaltungsjurist Vizepräsident des Südbadischen Fußballverbandes. Dusch hat einen Sohn und lebt in Rheinau. (mex)

Glauben Sie persönlich, dass die Saison in den SBFV-Ligen regulär zu Ende gespielt werden kann?

Das ist kaum vorherzusagen. Keiner weiß, wie die Lage sich entwickeln wird. Und der Verband kann ja nicht alleine bestimmen, ob ein Spielbetrieb möglich ist oder gestoppt werden muss. Wir sind da auch gebunden an politische Entscheidungen, an die Vorgaben des Landes. Wir müssen darauf bauen, dass die Vereine und die Sportler sich an das Hygienekonzept halten, um die Risiken zu minimieren. Aber in einer Pandemiezeit kann das Risiko nicht auf null gesenkt werden, nicht, wenn die Menschen wieder dicht an dicht im Urlaub am Strand liegen und danach eng aufeinander in Flugzeugen sitzen.

Christian Dusch | Bild: sbfv

Im Pokal wurden ja schon einige Partien gespielt. Wie ist Ihr Eindruck: Halten sich die Vereine an die Auflagen, die mit sehr großem Aufwand verbunden sind?

Was ich bisher gehört und gesehen habe, stimmt mich positiv. Und ja, es ist ein großer Aufwand, der viel Mühe macht. Aber ich bin überzeugt, dass die Vereine das stemmen werden. Es gibt ja auch keine Alternative. Entweder die von der Regierung und den Behörden vorgegebenen Regeln werden eingehalten, oder es gibt keinen Fußball!

Wie groß schätzen Sie das Risiko für die Fußballer ein?

Fußball findet im Freien statt und der Kontakt ist nicht so eng wie zum Beispiel beim Ringen, bei dem die Sportler in einer Halle quasi ständig aneinanderkleben. Und dann wird das Risiko durch die umfangreichen Hygienemaßnahmen weiter reduziert. Aber eines ist klar: Trotz aller Schutzmaßnahmen können beim Fußball Infektionen nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden. Insoweit unterscheidet sich der Fußball nicht vom übrigen Alltag, wo wir aktuell auch ein anderes allgemeines Lebensrisiko haben als in der Zeit vor Corona.

Der Südbadische Fußballverband hat den Vereinen ein Hygienekonzept an die Hand gegeben. Wird es Sanktionen geben, wenn einzelne Clubs sich nicht daran halten?

Bei Verstößen besteht für einen Verein immer die Gefahr, dass die zuständige Kommune oder die Polizei einschreitet und es Konsequenzen gibt. Wir wollen die Vereine bei der Umsetzung des Hygienekonzepts im Sportbetrieb in erster Linie unterstützen. Wenn wir allerdings mehrfach gravierende Verstöße seitens eines Clubs feststellen, haben wir natürlich auch Möglichkeiten, zu reagieren. Das reicht bis zum Ausschluss aus dem Spielbetrieb. Ich glaube aber, dass die Vereine in der großen Mehrheit den Ernst der Lage erkannt haben und verantwortungsbewusst handeln.

Werfen wir mal einen Blick auf die Saison. Am Spieltag X spielt Verein A gegen Verein B und meldet drei Tage später einen Corona-Fall bei einem Spieler. Verein B hat die Auflage des Gesundheitsamtes, seine Spieler zu beobachten, eine Testpflicht besteht aber nicht. Was ist, wenn Verein C, der am darauf folgenden Wochenende gegen B spielen soll, nicht antreten will, weil er um die Gesundheit seiner Spieler fürchtet?

Zuallererst sind die Gesundheitsämter zuständig, den betroffenen Personen mitzuteilen, was sie tun müssen. Auch die Kommunen können Spiele unter besonderen Umständen untersagen. Da sind mehrere Institutionen im Spiel. Wichtig ist für uns, dass die Informationskette eingehalten wird und wir rechtzeitig Bescheid bekommen, wenn ein Corona-Fall bei einem Fußballer auftritt. Wenn wir von einem Fall, der Anfang der Woche erkannt wurde, erst am Freitag erfahren, ist es zu spät für eine umfangreiche Abstimmung mit den zuständigen Stellen. Wir haben auf der SBFV-Homepage alles Wissenswerte gesammelt, auch eine Hotline und ein Online-Meldesystem sind eingerichtet. Wir sind allerdings auf Mithilfe angewiesen.

Von der ersten Corona-Welle wurden die Fußballer überrascht. Hat der Verband jetzt Pläne in der Schublade, wie man auf eine mögliche zweite Welle reagieren könnte?

Keiner weiß, ob es eine zweite Welle geben wird. Vielleicht werden wir ja ein Dahingleiten erleben, mit einzelnen Fällen, die immer wieder mal aufploppen. Dann könnten Spielabsagen wegen Corona-Fällen normal werden. Das könnten wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt mit Englischen Wochen und einer Verlängerung der Saison auffangen.

Was aber, wenn ein Spielbetrieb nicht mehr möglich ist?

Dann kommt es für die notwendigen Entscheidungen darauf an, wann abgebrochen werden muss. Wurde die Vorrunde beispielsweise zu Ende gespielt, könnte man die Tabelle als Wertung nehmen. Es könnte ja aber auch sein, dass nach einem Abbruch später, wenn sich die Lage beruhigt hat, in einer anderen Form weitergespielt werden kann, beispielsweise mit Playoffs. Da es viele Unbekannte gibt, müssen wir an die Situation angepasst reagieren. Eines aber ist sicher: Wenn es noch mal zu einem Saisonabbruch wie in der vergangenen Saison kommen sollte, wird es Absteiger geben müssen. Ansonsten hätten wir in der Folgesaison 2021/22 mit zu großen Ligenstärken zu kämpfen.