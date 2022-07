Der Bundesligist SC Freiburg freut sich in der kommenden Spielzeit auf die Europa League – und möchte Platz sechs in der Bundesliga gerne bestätigen. Ein Blick auf den Sport-Club kurz vor Saisonbeginn.

Der SC Freiburg geht guter Dinge in die neue Saison. Platz sechs in der Bundesliga würde man gerne bestätigen und in der Europa League die Gruppenphase überstehen. Als Saisonziele will man das nicht formulieren, aber man darf sich ja trotzdem