Sie sind die Vorhut der Tour de France, die zwei gelb-schwarz bemalten Transporter, in denen die Männer sitzen, die jeweils am Tag vor einer Etappe die Richtungspfeile für den Tour-Kurs montieren. Luc Kerlouet macht das seit 23 Jahren. „Ich hatte ein Fahrradgeschäft, das habe ich verkauft und dann viel für die ASO gearbeitet“, erzählt er. Ursprünglich war er auch bei der Rallye Paris – Dakar in der Logistikabteilung beschäftigt. Die Wüsten-Rallye wird ebenfalls vom Tour-de-France-Organisator ASO ausgerichtet.

Dann aber siegte die Liebe zum Fahrrad. „Du musst schon etwas verrückt sein, um das zu machen, was wir hier tun“, sagt er mit breitem Lächeln im Gesicht. Denn was so einfach klingt: Schilder mit Draht an Pfählen, Pfeilern und Masten befestigen – das ist alles andere als trivial.

1200 Pfeile pro Etappe

Für ein paar Kilometer verfolgen wir Luc und seinen Fahrer Henri. Henri stoppt das Auto, wirft die Warnblinkanlage an und der Wagen steht noch nicht richtig, da springt Luc schon heraus, mit einem oder zwei Schildern mit den Pfeilen im Arm. Mit ein paar Schritten ist er beim Befestigungselement seiner Wahl, schlingt den Draht herum, prüft noch den Sitz des Pfeils, ob er auch in die richtige Richtung weist und dann sitzt er schon wieder drin im Auto.

„Sechs Sekunden dauert im Schnitt die Befestigung eines Pfeils“, sagt er, und fügt stolz hinzu: „Ich habe bisher auch niemanden gefunden, der das schneller macht als ich.“ Pro Etappe sind ungefähr 1200 Pfeile anzubringen. „Aus dem Auto, an den Pfahl und dann wieder zurück – da kommen an einem Arbeitstag 15 Kilometer zusammen, die ich laufe“, rechnet er zusammen. Man muss also fit sein, und durchaus auch explosiv.

Luc Kerlouet bingt einen Pfeil entlang der Strecke an. | Bild: Tom Mustroph

Da kommt dem Pfeile-Anbringer der Tour entgegen, dass er früher selbst aktiver Radsportler war. „Ich komme aus einer Radsportfamilie, mein Vater, meine Brüder, sie haben alle Radsport betrieben. Auch meine Frau Brigitte ist Radsportlerin. Sie fuhr viel mit Jeannie Longo“, erzählt er.

Jeannie Longo ist die Grande Dame des Frauenradsports. Sie errang über 1200 Siege – ein Sieg von ihr repräsentiert gewissermaßen einen Pfeil, den Kerlouet anbringt bei einer Touretappe. Beim Pfeile anbringen, seinem Hauptjob, den er auch bei Paris – Roubaix. Lüttich – Bastogne – Lüttich und dem Arctic Race in Norwegen ausübt, kommt es nicht nur auf Schnelligkeit und Ausdauer an. „Es ist auch nicht ungefährlich. Wenn wir unterwegs sind, fährt ja noch ganz normaler Verkehr. Nichts ist abgesperrt. Und manchmal sind die Masten und Pfeiler von großen Lastwagen verdeckt. Um die muss man erst einmal herumturnen“, sagt er.

Kein exakter Plan, sondern Intuition

Einen exakten Plan, wo er die Pfeile anbringen muss, hat er nicht. „Natürlich kennen wir die Strecke. Aber wo genau wir die Pfeile anbringen, entscheiden wir vor Ort. Mir kommt natürlich entgegen, dass ich die Rennfahrermentalität kenne, weil ich selbst Rennen gefahren bin. Ich weiß, an welchen Stellen es wichtig ist. Intuition hilft natürlich auch.“ Sollte doch einmal ein Fahrer von der Strecke abkommen, sieht Luc Kerlouet das nicht als seinen Fehler an. „Das liegt an den Leuten, die an den Absperrungen stehen und das Peloton einweisen“, sagt er.

Die Radprofis finden wegen den Flecheurs bei der Tour de France den richtigen Weg. | Bild: MARCO BERTORELLO / AFP

Ärger lösen bei ihm Leute aus, die die Pfeile noch vor dem Rennen abmontieren und als Souvenir mit nach Hause nehmen. Wenn ihn jemand fragt, gibt er dann lieber gleich eines der Schilder ab und freut sich über die glücklichen Gesichter, die er auslöst.

Bergetappen sind für den Pfeile-Mann verhältnismäßig einfach. Denn je höher man kommt, desto dünner wird das Wegenetz, desto weniger Kreuzungen gibt es. Flachetappen bedeuten da schon mehr Arbeit für ihn. Acht Stunden ist er meist unterwegs, viel länger also als eine Etappe für die Radprofis dauert. Um 8.30 Uhr in der Frühe fängt er an. Und nach geschaffter Arbeit kann er sich immerhin das Etappenfinale im Fernsehen anschauen.

Mangelnder Respekt

Das Einzige, was ihm an seinem Job nicht gefällt, ist der mangelnde Respekt seitens der anderen Angestellten seines Arbeitgebers. „Wir laufen hier ja in den gelben Westen herum, damit man uns besser sieht. Es ist die Kleidung der Arbeiter. Die anderen Angestellten der ASO stecken hingegen in ihren feinen Anzügen. Und wenn wir mal im gleichen Hotel mit ihnen sind, gucken sie uns nicht mal an, begrüßen uns nicht, weil sie sich wohl für etwas Besseres halten“, schimpft er.

Das ist übel. Denn ohne Pfeile kein Rennen, ohne Pfeilausbringer keine Pfeile. Und selbst Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard würden nicht immer wissen, in welche Richtung sie jetzt ihre Attacken fahren sollten.