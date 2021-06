Innsbruck vor 3 Stunden

Die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Einzelkritik

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat einen möglichen Sieg im vorletzten Länderspiel vor der anstehenden Europameisterschaft verpasst. Gegen Dänemark spielte die DFB-Auswahl am Mittwochabend in Innsbruck 1:1. Doch wie waren die Leistungen der einzelnen Spieler? Wir beleuchten die Vorstellungen des Abends in der Einzelkritik.