Mark Flekken

Bei den Gegentoren machtlos, auch ansonsten konnte sich der Niederländer nicht auszeichnen. Hatte immerhin in der 48. Minute beim Distanzschuss von Leipzigs Stratege Konrad Laimer keine Probleme. Trotzdem ein Abend zum Vergessen für den Torhüter des Sportclubs. Note: 4

Leipzigs Christopher Nkunku (r) erzielt gegen Freiburgs Torwart Mark Flekken das Tor zum 4:0. | Bild: Marijan Murat/dpa

Lukas Kübler

Eine starke Balleroberung des 30-Jährigen führte fast zur Großchance des SC nach zwei Minuten. Dann allerdings war er wie die gesamte Freiburger Hintermannschaft mit dem Tempo von RB überfordert. In den Eins-gegen-Eins-Duellen mit Leipzigs Star Christopher Nkunku fast immer chancenlos. Zumindest dann als Rechtsverteidiger in der Viererkette etwas stabiler, wobei er am Ende aufgrund eines zu ungestümen Einsatzes noch einen Foulelfmeter verursachte. Holte sich zudem noch eine überflüssige Gelbe Karte. Note: 5,5

Matthias Ginter

Im Abwehrzentrum in Durchgang eins so schwach wie schon lange nicht mehr. Beim 0:1 machte er gegen Nkunku am Flügel keine gute Figur. Bei den weiteren Gegentoren hatte der deutsche Nationalspieler wie Kübler und Lienhart häufig gar keinen Zugriff auf die Leipziger Angreifer. Am Schluss als kopfballstarker Spieler in der Spitze gefragt, für Gefahr konnte er allerdings auch nicht mehr sorgen. Note: 5

Philipp Lienhart

Für den 26 Jahre alten Innenverteidiger gilt das Gleiche wie für seine Abwehrkollegen. Egal ob gegen Werner, Olmo, Szoboszlai oder Nkunku: Leipzigs Offensive durfte phasenweise machen, was sie will. Beim 0:4 beispielsweise fehlte die Abstimmung komplett, wodurch das Gegentor viel zu einfach entstehen konnte. Note: 5

Die Freiburger Michael Gregoritsch (r) und Philipp Lienhart kämpfen mit Leipzigs Willi Orban (l) um den Ball. | Bild: Marijan Murat/dpa

Kiliann Sildillia

Der 20-Jährige wurde nach 20 Minuten ausgewechselt – systembedingt, weil SC-Trainer Christian Streich von Dreier- auf Viererkette umstellte. Ein bitterer Abend für den jungen Franzosen, der beim 0:1 Halstenberg zu viel Platz ließ. Für eine Bewertung ein zu kurzer Einsatz.

Maximilian Eggestein

Wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Der emsige Antreiber war überfordert, mit Ball kam er zu gar keinen nennenswerten Aktionen. Note: 5

Nicolas Höfler

Der sonst so ballsichere Herdwanger wirkte in den ersten 45 Minuten extrem fahrig und unsicher im Aufbauspiel. Im Verbund mit den Innenverteidigern gelang es dem 33-Jährigen und Maximilian Eggestein nur selten, die Zwischenräume zu schließen. Dadurch konnten die Leipziger immer wieder auf die SC-Abwehrkette dribbeln und Torchancen kreieren. In der zweiten Halbzeit deutlich besser. Note: 4

Christian Günter

Egal wer im ersten Durchgang bei den Leipzigern über die rechte Offensivseite kam: Der Kapitän hatte Probleme im Defensivzweikampf. Ähnlich wie Höfler zeigte er in Durchgang zwei eine gute Einstellung und Körpersprache. Note: 4

Ritsu Doan

Hatte in der 9. Minute die Chance auf das 1:0 für den SC, als er gekonnt in die Mitte dribbelte. Seinen Abschluss setzte er nur knapp neben das Tor. Zu weiteren nennenswerten Offensivaktionen kam der Japaner nicht, in der Halbzeit wurde er wie Eggestein ausgewechselt. Note: 4,5

Ritsu Doan (r) und Leipzigs Marcel Halstenberg kämpfen um den Ball. | Bild: Marijan Murat/dpa

Lucas Höler

Der 28-Jährige rackerte, hatte auch offensiv einige gute Ansätze bei Kontersituationen. Gab bei keinem Zweikampf auf, blockte einmal RB-Torhüter Blaswich durch unermüdlichen Einsatz. Note: 3,5

Michael Gregoritsch

Hatte in den ersten 30 Minuten kaum Aktionen – auch weil sich die Partie fast nur in der Hälfte der Freiburger abspielte. Für den Österreicher war es enorm schwer an diesem Abend. Bei seinem Treffer zum 1:4 zeigte er seine Klasse: Die starke Sallai-Flanke verwertete er per Kopf mit viel Gefühl. Note: 3,5

Vincenzo Grifo (ab 20. Minute)

Seine frühe Einwechslung belebte in jedem Fall die Freiburger Offensivbemühungen, auch wenn er in Summe keine entscheidenden Akzente setzen konnte. Sein Freistoß in der 60. Minute war nicht schlecht, aber eben auch nicht gut genug. Note: 4

Vincenzo Grifo (vorn) schießt einen Freistoß. | Bild: Marijan Murat/dpa

Yannik Keitel (ab 46. Minute)

Seine körperliche Robustheit tat dem Spiel der Breisgauer in der zweiten Hälfte gut. Auch wenn Glanzmomente ausblieben: Eine Einwechslung, die man an dem schwarzen Abend aus Freiburger Sicht zu den positiven Aspekten zählen darf. Note: 3,5

Roland Sallai (ab 46. Minute)

Der Ungar brachte Schwung in die SC-Offensive. Suchte immer wieder das Eins-gegen-Eins auf der rechten Außenbahn, und das nicht selten mit Erfolg. Mit einem guten Laufweg und seinem starken Antritt ermöglichte er die Rote Karte von Gvardiol. Den Abpraller beim Grifo-Freistoß konnte er nicht verwerten, seine Flanke zum 1:4 auf Gregoritsch war dafür punktgenau. Note: 2,5

Schiedsrichter Sven Jablonski (M) zeigt Freiburgs Roland Sallai (2.vr) die Gelbe Karte. | Bild: Marijan Murat/dpa

Nils Petersen (ab 76. Minute): keine Bewertung.

Noah Weißhaupt (ab 78. Minute): keine Bewertung.