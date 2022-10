Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zu einem Duell zweier Vereine aus Baden-Württemberg. Zweitligist SV Sandhausen empfängt in der Runde der letzten 16 den letztjährigen Finalisten SC Freiburg. Dies ergab die Auslosung in Dortmund am Sonntagabend.

Ein schweres Los hat die TSG 1899 Hoffenheim gezogen, die im neuen Jahr bei RB Leipzig gastiert. Der VfB Stuttgart ist bei Zweitligist SC Paderborn gefordert.

Bayern im Pokal-Achtelfinale in Mainz – Revierderby für den BVB

Der FC Bayern München muss im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 antreten, Borussia Dortmund bekommt es ebenfalls auswärts mit dem Reviernachbarn VfL Bochum zu tun. Zum brisanten hessischen Derby kommt es in Frankfurt, wo die Eintracht auf Zweitliga-Topclub SV Darmstadt 98 treffen wird.

Ein weiteres Bundesliga-Duell gibt es zwischen dem aktuellen Tabellenführer 1. FC Union Berlin und dem VfL Wolfsburg. Zudem spielt der 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Achtelfinal-Partien finden diesmal zweigeteilt am 31. Januar/1. Februar sowie am 7./8. Februar statt. (dpa)