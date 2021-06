Fussball vor 2 Stunden

Deutsche Sternstunden gegen England – das waren unsere schönsten Spiele gegen die Mannschaft von der Insel

Kein Nationen-Duell im Fußball ist historisch und emotional so aufgeladen wie das zwischen Deutschland und England. Am Dienstag, 29. Juni, (18.00 Uhr/ARD) steigt der Showdown in der Kultstätte Wembley. Unsere Sportredakteure erinnern sich vorab an einige besondere Spiele.