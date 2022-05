Die DEB-Auswahl trifft am Sonntag, 8. Mai, in der Helios-Arena auf Österreich. Es ist das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Der Wild-Wings-Profi Alexander Karachun hofft auf einen Platz im WM-Kader.

Endlich wieder einmal Glanz in der Helios-Arena: Am Sonntag (Spielbeginn 17 Uhr, Karten unter www.deb-online.de/tickets) bestreitet die Deutsche Eishockeynationalmannschaft erstmals seit 2010 wieder ein Länderspiel in Schwenningen.Am Donnerstag war